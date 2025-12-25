Dersim’de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Dersim’in Pülümür ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.

İlçeye bağlı Turnadere köyü mevkiinde, yer altı sularıyla beslenen derede görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bir süre başını su yüzeyine çıkararak çevreyi izleyen su samuru, daha sonra kaya oyuğuna girerek gözden kayboldu.

Su samurları nehirler, göller, sulak alanlar ve kıyı bölgeleri gibi saf su ekosistemlerine bağımlı. Ormansızlaşma, tarımsal genişleme, altyapı projeleri ve baraj yapımı gibi insan faaliyetleri doğal yaşam alanlarını tahrip ederek su samurlarının barınma, beslenme ve üreme alanlarını yok ediyor veya parçalanmasına neden oluyor. Bu parçalanma, popülasyonları izole ederek genetik çeşitliliği azaltıyor ve türlerin dayanıklılığını zayıflatıyor

Sarp dağların arasında yer alan kent, zengin doğal yapısı sayesinde çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sunuyor. (TY)