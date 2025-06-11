Dersim’de madene karşı yürüyüş: "Doğamız kutsaldır, yok edilemez"

Dersim’in Hozat ilçesine bağlı Karabakır (Bargini) köyü ile Pertek ilçesine bağlı Zeve, Orcan ve Desiman köylerinde, toplam 2 bin 200 dönümlük alanda pomza madeni kurulması planlanıyor.

Hozat-Pertek Sekasur Çevre ve Doğa Platformu, “Yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz” sloganıyla dün (10 Haziran) Hozat ilçe merkezinde yürüyüş düzenledi. Eyleme çok sayıda siyasi parti ve çevre örgütü temsilcisi katıldı.

Merkezdeki bir marketin önünde toplanan kitle, Hozat Meydanı’na yürüdü.

Eylemde “Maden şirketlerinin talanına karşı birleşelim, mücadele edelim”, “Doğama, suyuma, toprağıma dokunma” pankartlarının taşındığı yürüyüşte, “Hozat uyuma, toprağına sahip çık”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sekasur kutsaldır, kutsal kalacak” sloganları atıldı.

Canlı yaşam ve kutsal alanlar tehdit altında

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamayı platform adına Karabakır Muhtarı Mustafa Rüzgar yaptı.

Projeyle sadece tarımın, hayvancılığın ve su kaynaklarının değil, aynı zamanda Dersim’in doğayla iç içe yaşayan kültürünün ve Alevi inancının kutsal mekânlarının tehdit edildiğini belirten Rüzgar, herkesi dayanışmaya çağırdı.

Bölgede hâlihazırda 35 bin küçükbaş, 500 büyükbaş hayvan ile binlerce arı kovanı bulunduğunu aktaran Rüzgar, “Bu bölge koyun sürülerinin geçiş ve konaklama noktası. Aynı zamanda bölgede birçok tarihi kaya mezarı yer alıyor ve bu alan resmi olarak sit bölgesi ilân edilmiştir. Dersim, yüzyıllardır doğayla uyum içinde yaşayan halkların, özellikle Alevi topluluklarının inanç merkezidir. Bu coğrafyada doğa yalnızca bir yaşam alanı değil, aynı zamanda kutsal bir varlıktır. Ağaçlar, dağlar, sular ‘ziyaret’tir; yani kutsaldır. Her biri bir öğretinin ve bağlılığın parçasıdır,” dedi.

"Tarihsel hafızamız yok olacak"

Rüzgar, pomza maden ocağının kurulacağı alanda Alevi inancı açısından kutsal kabul edilen Sultan Hıdır, Ağuçan Ocağı ve Derviş Cemal mekânlarının yer aldığını ve buranın tarihsel-kültürel bir değer taşıdığını vurguladı.

Avukat Kenan Çetin ise “Sekasur, 1938 yılında katliamların yaşandığı yerlerden biri. Aynı zamanda birinci derece sit alanı ve kaya mezarlarını barındırır. Erzincan İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Şu anda ilgili kurumların cevapları bekleniyor. Yakın zamanda ‘yürütmeyi durdurma’ kararı istenecek. Hukuki karar çıkmadan şirketin bu projeden vazgeçmesi gerekiyor,” dedi.

Pomza madeni , volkanik faaliyetler sonucu oluşan, gözenekli ve hafif yapılı bir doğal taş. Rengi genellikle açık gri, beyaz ya da sarımsı olur. Pomza madeni çıkarma işlemleri özellikle açık ocak madenciliği yoluyla yapıldığında doğal su kaynaklarının yönü değişebilir, tarım ve hayvancılık olumsuz açıdan etkilenebilir.

(TY)