Omer Ocalan fotografeke nû ya Abdullah Ocalan parve kir
Parlamenterê DEM Partiyê yê Rihayê Omer Ocalan di 31ê Cotmeha 2025an de bi Abdullah Ocalan hevdîtin kiribû. Omer Ocalan li ser hesaba xwe ya medyaya civakî fotografê vê hevdîtinê parve kir.
Parlamenterê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) yê Rihayê Omer Ocalan li gel ferdên malbata xwe di 31ê Cotmeha 2025an de li Grava Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtina malbatî pêk anîbû.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Di hevdîtinê de xwîşka Abdullah Ocalan Fatma Ocalan û biraziyên Abdullah Ocalan Omer, Berfîn û Alî Ocalan jî cih digirin.
(NÖ/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.