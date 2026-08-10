TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.08.2026 15:43 10 Tebax 2026 15:43
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.08.2026 15:46 10 Tebax 2026 15:46
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Omer Ocalan fotografeke nû ya Abdullah Ocalan parve kir

Parlamenterê DEM Partiyê yê Rihayê Omer Ocalan di 31ê Cotmeha 2025an de bi Abdullah Ocalan hevdîtin kiribû. Omer Ocalan li ser hesaba xwe ya medyaya civakî fotografê vê hevdîtinê parve kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Omer Ocalan fotografeke nû ya Abdullah Ocalan parve kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Parlamenterê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) yê Rihayê Omer Ocalan li gel ferdên malbata xwe di 31ê Cotmeha 2025an de li Grava Îmraliyê bi Abdullah Ocalan re hevdîtina malbatî pêk anîbû. 

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ömer Öcalan (@omer_ocalan)'in paylaştığı bir gönderi

Di hevdîtinê de xwîşka Abdullah Ocalan Fatma Ocalan û biraziyên Abdullah Ocalan Omer, Berfîn û Alî Ocalan jî cih digirin.

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
abdullah ocalan Omer Ocalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê