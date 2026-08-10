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YT: Yayın Tarihi: 10.08.2026 15:34 10 Ağustos 2026 15:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.08.2026 15:46 10 Ağustos 2026 15:46
Okuma Okuma:  2 dakika

Abdullah Öcalan’ın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıldı

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la 31 Ekim 2025’te İmralı’da yapılan aile görüşmesinde çekilen ve bugüne kadar yayımlanmayan fotoğrafı ilk kez paylaştı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Abdullah Öcalan’ın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıldı
Fotoğraf: Ömer Öcalan
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la 31 Ekim 2025’te İmralı’da yapılan aile görüşmesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

 
 
 
 
 
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Ömer Öcalan (@omer_ocalan)'in paylaştığı bir gönderi

İlk kez yayımlanan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan Ömer Öcalan
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