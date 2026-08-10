Abdullah Öcalan’ın ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaşıldı
DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la 31 Ekim 2025’te İmralı’da yapılan aile görüşmesinde çekilen ve bugüne kadar yayımlanmayan fotoğrafı ilk kez paylaştı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan’la 31 Ekim 2025’te İmralı’da yapılan aile görüşmesinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
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İlk kez yayımlanan fotoğrafta Abdullah Öcalan’ın yanı sıra kardeşi Fatma Öcalan ile yeğenleri Ömer Öcalan, Berfin Öcalan ve Ali Öcalan yer alıyor.
(NÖ)
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