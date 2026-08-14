TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.08.2026 15:06 14 Tebax 2026 15:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.08.2026 15:09 14 Tebax 2026 15:09
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Omer Karakaş ji İYİ Partiyê îstifa kir

Tê çaverêkirin ku îro di pîrozbahiya salvegera 25an a AKPê de Serokkomar Recep Tayyip Erdogan rozetê bi Karakaşî ve bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Omer Karakaş ji İYİ Partiyê îstifa kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Parlamenterê ÎYÎ Partiyê yê Aydinê Omer Karakaş, ji partiya xwe îstifa kir.

Karakaş di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî de got, "Ji ÎYÎ Partiya ku ez damezrîner û parlamenterê wê me, îstifa dikim."

Tê çaverêkirin ku îro di pîrozbahiya salvegera 25an a AKPê de Serokkomar Recep Tayyip Erdogan rozetê bi Karakaşî ve bike.

Duh (13ê Tebaxê) jî Parlamenterê Dîlokê Mehmet Mustafa Gurban ragihandibû ku wî ji ÎYÎ Partiyê îstifa kiriye. Bi îstifaya Karakaş re, hejmara kursiyên ÎYÎ Partiyê yên li Meclîsê daket 27an.

Omer Karakaşê ku 14 salan sekreteriya Devlet Bahçeli kiribû, di sala 2017an de ji MHPê veqetiyabû û di pêvajoya avakirina ÎYÎ Partiyê de cih girtibû.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
İyi Parti Ömer Karakaş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê