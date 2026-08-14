Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti.
Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.
Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.— Ömer Karakaş (@omerkarakas09) August 14, 2026
Karakaş'ın bugün AKP'ye katılması ve 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.
Dün de (13 Ağustos) Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Karakaş'ın istifasıyla İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 27’ya düştü.
Devlet Bahçeli’nin 14 yıl özel kalem müdürlüğünü yapan Ömer Karakaş, MHP’den 2017’de ayrılmış ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer almıştı.
(HA)