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YT: Yayın Tarihi: 14.08.2026 14:09 14 Ağustos 2026 14:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.08.2026 14:19 14 Ağustos 2026 14:19
Okuma Okuma:  1 dakika

Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa etti

Karakaş'a bugün AKP'nin 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ömer Karakaş, İYİ Parti'den istifa etti
Fotoğraf: AA
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İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti.

Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum" dedi.

Karakaş'ın bugün AKP'ye katılması ve 25'inci yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozet takılması bekleniyor.

Dün de (13 Ağustos) Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Karakaş'ın istifasıyla İYİ Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 27’ya düştü.

Devlet Bahçeli’nin 14 yıl özel kalem müdürlüğünü yapan Ömer Karakaş, MHP’den 2017’de ayrılmış ve İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer almıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İyi Parti AKP Ömer Karakaş
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