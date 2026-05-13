HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 16:22 13 Mayıs 2026 16:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 16:26 13 Mayıs 2026 16:26
Okuma Okuma:  1 dakika

NÛÇE TV yayına başlıyor

“Yeni bir ekran, yeni bir yolculuk… Ulusal bir televizyon olarak Kürtçe Dil Bayramı’nda yayınımıza başlıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

Kürtçe haber kanalı olan NÛÇE TV, 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nda yayın hayatına başlıyor.

NÛÇE TV, bir süredir test yayınları yapıyordu. Kanal, dijital medya hesaplarından yaptığı duyuruda 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nda resmen yayına başlayacağını açıkladı. NÛÇE TV şu mesajı paylaştı:

“Yeni bir ekran, yeni bir yolculuk… Ulusal bir televizyon olarak Kürtçe Dil Bayramı’nda yayınımıza başlıyoruz.”

Televizyon nasıl izlenebilir?

NÛÇE TV, HD kalitesinde Hotbird ve Nilesat uyduları üzerinden yayın yapacak. Knalın resmi websitesi ve dijital platformlarında da canlı yayın ile özel haberler paylaşılacak.

15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
17 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe TV nuçe tv 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı 15 Mayıs Kürt Dil Günü
