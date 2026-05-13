NÛÇE TV yayına başlıyor

Kürtçe haber kanalı olan NÛÇE TV, 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nda yayın hayatına başlıyor.

NÛÇE TV, bir süredir test yayınları yapıyordu. Kanal, dijital medya hesaplarından yaptığı duyuruda 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nda resmen yayına başlayacağını açıkladı. NÛÇE TV şu mesajı paylaştı:

“Yeni bir ekran, yeni bir yolculuk… Ulusal bir televizyon olarak Kürtçe Dil Bayramı’nda yayınımıza başlıyoruz.”

📌Bi ekraneke NÛ, rêwîtiyeke NÛ weke televîzyoneke netewî di roja zimanê Kurdî de em ê dest bi weşana xwe bikin. pic.twitter.com/B5ht4Q3WE9 — Nûçe Tv (@nucenutv) May 13, 2026

Televizyon nasıl izlenebilir?

NÛÇE TV, HD kalitesinde Hotbird ve Nilesat uyduları üzerinden yayın yapacak. Knalın resmi websitesi ve dijital platformlarında da canlı yayın ile özel haberler paylaşılacak.

15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün

(EMK)