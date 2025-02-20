Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Kürt medyasında yeni bir sansür dalgası yaşandı. Türkiye, Mezopotamya Ajansı’nın (MA) internet sitesi ile JINNEWS’in X hesabını erişime engelledi.

MA’nın internet adresi “mezopotamyaajansi41.com” Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişilemez oldu. Kararın detayı bilinmezken ajans “mezopotamyaajansi42.com” adresini yayına aldı.

JINNEWS’in X hesabı @JinNews_turkce de Türkiye’de erişime kapatıldı. Hesabın hangi gerekçeyle kapatıldığına dair X bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde de kuruluşun @jinnewsturkce hesabı sansürlenmişti.

MA, JINNEWS ve Yeni Yaşam’ın X hesaplarına erişim engeli

(HA)