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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 16:37
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 16:41
1 dk Okuma

Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Mezopotamya Ajansı’nın internet sitesi ile JINNEWS’in X hesabı erişime engellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Kürt medyasına yeni sansür dalgası

Kürt medyasında yeni bir sansür dalgası yaşandı. Türkiye, Mezopotamya Ajansı’nın (MA) internet sitesi ile JINNEWS’in X hesabını erişime engelledi.

MA’nın internet adresi “mezopotamyaajansi41.com” Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla erişilemez oldu. Kararın detayı bilinmezken ajans “mezopotamyaajansi42.com” adresini yayına aldı.

JINNEWS’in X hesabı @JinNews_turkce de Türkiye’de erişime kapatıldı. Hesabın hangi gerekçeyle kapatıldığına dair X bir açıklama yapmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde de kuruluşun @jinnewsturkce hesabı sansürlenmişti.

MA, JINNEWS ve Yeni Yaşam’ın X hesaplarına erişim engeli
MA, JINNEWS ve Yeni Yaşam’ın X hesaplarına erişim engeli
6 Ocak 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sansür erişim engeli
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