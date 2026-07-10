Nijerya’da petrol sızıntıları yaşam hakkını tehdit ediyor

Nijerya'nın Nijer Deltası'nda yıllardır devam eden petrol sızıntıları, balıkçılık ve tarımla geçinen yerel toplulukların temiz suya, gıdaya ve geçim kaynaklarına erişimini tehdit ediyor. Kuyu patlamaları, boru hattı sızıntıları ve tanker kazaları su kaynaklarını ve tarım arazilerini kirletiyor, bazı olaylarda insanlar yanarak ölüyor. Ocak 2026'dan bu yana 147 petrol sızıntısı meydana geldi ve 7 bin 296 varil petrol çevreye yayıldı. Kirliliğe maruz kalan bölge sakinleri tifo, kanser ve diğer ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Petrol şirketleri sızıntıların sorumluluğunu çoğunlukla sabotaj gerekçesiyle reddederken, Nijerya'da doğrudan cezai yaptırım bulunmuyor. Shell gibi şirketler bölgeden çekilmesine rağmen, Uluslararası Af Örgütü geçmiş kirliliğin giderilmesi ve tazminat sorumluluğunun devam ettiğini vurguluyor.

Nijerya’nın Nijer Deltası’nda yaşayan topluluklar, yıllardır devam eden petrol sızıntıları nedeniyle temiz suya, sağlıklı gıdaya ve geçim kaynaklarına erişmekte güçlük çekiyor. Petrol faaliyetleri devlete ve şirketlere büyük gelir sağlarken, bölgede yaşayanların sağlığını, geçim kaynaklarını ve yaşamını tehdit ediyor.

Nijer Deltası’nda yaşayanların önemli bir bölümü geçimini balıkçılık ve tarımdan sağlıyor. Ancak kuyu patlamaları ve petrol sızıntıları, hem su kaynaklarını hem de tarım arazilerini kirletiyor. Su yüzeyinde oluşan petrol tabakası oksijen alışverişini engelliyor, deniz canlılarının üreme alanlarını yok ediyor. Kirlenen topraklar ise çiftçilerin üretim yapmasını giderek zorlaştırıyor.

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Calabar, Nijer Deltası’nın doğu ucunda yer alan bir liman kenti.

bianet’e konuşan 23 yaşındaki Courage Edet, kentin yakınındaki Ekorinim topluluğunda yaşanan petrol sızıntılarının balıkçılık ve tarımla geçinen bölge sakinlerinin hayatını doğrudan etkilediğini söyledi.

Ekorinim’de yaşayanların çoğu balıkçı ve çiftçi. Sızıntılar nedeniyle geçim kaynakları tamamen ortadan kalkıyor. Dışarıdan getirilen ürünlerin gelişi de durdu; beslenmeleri büyük ölçüde balığa dayanan insanlar kıtlık nedeniyle zor durumda kaldı. –Courage Edet

Radinka Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan ve Rivers, Bayelsa, Delta eyaletlerindeki seçilmiş yerel yönetim bölgelerinde yürütülen araştırmada, katılımcı yanıtlarının yüzde 72’sinde geçim kaynaklarının zayıflaması, balık stoklarının azalması ve tarımsal verim kaybı teması öne çıktı.

“İnsanlar yanarak ölüyor”

Petrol kirliliğinin etkileri yalnızca boru hatlarındaki sızıntılar ve büyük kuyu patlamalarıyla sınırlı değil. Petrol taşıyan tankerlerin devrilmesi ve eskiyen altyapı da çevredeki yerleşimleri tehdit ediyor.

Nijer Deltası’nda yer alan Port Harcourt kentine yaklaşık iki saat uzaklıkta yaşayan 27 yaşındaki Onyinye Chukwuma, petrol sızıntılarının delta boyunca yaygın olduğunu söylüyor.

bianet’e konuşan Chukwuma’ya göre petrol kirliliği, Nijer Deltası’ndaki üretim sahalarının yanı sıra Lagos çevresindeki liman ve petrol ürünleri altyapısının bulunduğu bölgelerde de etkisini gösteriyor.

Petrol tankerlerinin devrilmesi de her yerde karşılaşılabilecek bir durum. Benim yaşadığım bölgede de tankerler devrilebiliyor. Bazen alev alıyorlar ve insanlar yanarak ölüyor. Bundan daha kötü ne olabilir? –Onyinye Chukwuma

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Nijer Deltası’ndaki Awoye köyünde yaşayanlar da 2020’de patlayan Ororo-1 petrol kuyusunun neden olduğu kirliliğin etkilerini hâlâ hissediyor. Kuyu, yıllardır çevredeki yerleşimlere duman, kurum ve zehirli gaz yaymaya devam ediyor. Renevlyn Kalkınma Girişimi’nin (Renevlyn Development Initiative) Genel Müdürü Philip Jakpor, İngiltere merkezli The Guardian’a yaptığı açıklamada, çevresel felaketlerin etkilerinin, bölge sakinlerine yönelik düzenli bir sağlık takibi yapılmadan yıllarca devam ettiğine dikkat çekiyor.

Temiz suya erişim azalırken hastalıklar artıyor

Chukwuma’ya göre ekosistemde oluşan hasar, bölge sakinlerinin yaşamına sağlık sorunları olarak yansıyor:

Yanıcı petrol ürünleri suya karışarak onu kullanılamaz hâle getiriyor. Bunun sonucunda insanlar tifo gibi hastalıklara yakalanıyor.

Kursk Devlet Tıp Üniversitesi (Rusya) ve Charisma Üniversitesi (Turks ve Caicos Adaları) ile bağlantılı araştırmacıların yayımladığı literatür incelemesine göre, sızıntılarla çevreye yayılan ağır metaller besin zincirinde birikebiliyor. Bu maddelere maruz kalmanın kanser, bilişsel bozukluklar ve üreme sistemi sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceği belirtiliyor. Temiz su kaynaklarının kullanılamaz hâle gelmesiyle bölge sakinleri daha az güvenli su kaynaklarına yönelmek zorunda kalıyor. Bu durum salgın hastalıklarla karşılaşma riskini de artırıyor.

Fotoğraf: Ed ​​Kashi/behindthelogos.org

“İnsanlar kendi hâline bırakılıyor”

Nijerya devletinin şirketlerin sondaj faaliyetlerini denetlemekle görevli kurumları bulunsa da Chukwuma, yetkililerin yeterince sorumluluk almadığını ve insanların kendi hâline bırakıldığını söylüyor:

Şirketler limanlardaki petrol sahalarını satın alarak burada çalışan insanları sömürüyor. Akaryakıt tankerlerinden kaynaklanan petrol sızıntılarına karşı ise hiçbir şey yapılmıyor.

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Petrol sızıntıları artarken şirketler sorumluluğu reddediyor

Nijerya Ulusal Petrol Sızıntısı Tespit ve Müdahale Ajansı’nın (NOSDRA) 10 Temmuz 2026 itibarıyla erişilen verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 147 petrol sızıntısı meydana geldi ve 7 bin 296,40 varil petrol çevreye yayıldı. Sızan petrolün yüzde 77,2’si ise Renaissance Africa Energy şirketine ait.

Shell , Nijer Deltası’nda onlarca yıl boyunca kara petrol sahalarını işleten başlıca şirketlerden biriydi. Nijerya’daki kara petrol faaliyetlerini yürüten iştiraki Shell Petroleum Development Company of Nigeria’daki hisselerini 13 Mart 2025’te Renaissance konsorsiyumuna devretti. Şirket, yeni mülkiyet yapısı altında Renaissance Africa Energy Company adıyla aynı ortak girişimin işletmeciliğini sürdürdü. Shell'in faaliyet yürüttüğü bölgelerdeki petrol sızıntıları suyu, toprağı ve geçim kaynaklarını kirletirken, yerel topluluklar temizlik ve tazminat talepleriyle uzun süredir hukuki mücadele veriyor. Uluslararası Af Örgütü, Shell’in kara sahalarından çekilmesinin geçmişteki kirliliği giderme ve etkilenen toplulukların zararlarını karşılama sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguluyor.

The Guardian Nigeria’nın, NOSDRA verilerine dayandırdığı haberine göre, Nijer Deltası’nda 2022 ile 2026’nın ilk yarısı arasında yaklaşık 126 bin varil ham petrol çevreye yayıldı. Yaklaşık 20 milyon litreye karşılık gelen bu miktar, 33 bin litre kapasiteli 600’den fazla tankerin taşıdığı petrole eş değer.

Nijerya mevzuatı, petrol sızıntılarının bildirilmemesi ve kirlenen alanların temizlenmemesi durumunda para cezaları öngörüyor. Ancak çevre örgütleri bu yaptırımların caydırıcılığının ve uygulanmasının yetersiz olduğunu savunuyor.

Şirketler, petrol sızıntılarının ardından temizlik ve iyileştirme çalışmalarını yürütmekle yükümlü. Sızıntının şirketin faaliyetlerinden veya ihmalinden kaynaklandığının belirlenmesi hâlinde, etkilenen topluluklara karşı tazminat sorumluluğu da doğabiliyor. Ancak şirketler, olayların petrol hırsızlığı, sabotaj veya boru hatlarına üçüncü kişilerce verilen zarardan kaynaklandığını ileri sürerek tazminat taleplerine sıklıkla itiraz ediyor.

Uluslararası Af Örgütü ile Friends of the Earth’ün ortak teknik incelemeleri de şirketlerin eskiyen ve paslanan borulardan kaynaklanan “operasyonel sızıntıları” yanıltıcı beyanlar ve video kayıtlarıyla “sabotaj” olarak göstermeye çalıştığını ortaya koyuyor.

Görsel: oilspillmonitor.ng

Nijer Deltası hakkında Güney Nijerya’da 70 bin kilometrekareden büyük bir alanı kaplayan ve dokuz eyalete yayılan Nijer Deltası, Nijer Nehri’nin çok sayıda kola ayrılarak Gine Körfezi’ne döküldüğü bölgede bulunuyor. Geleneksel balıkçılık, kırsal toplulukların hem gıda güvenliğine hem de geçim kaynaklarına katkı sağlıyor. Bölge, Afrika’nın ekolojik açıdan en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olmasının yanı sıra dünyanın petrol bakımından en zengin alanları arasında yer alıyor. Harita: Al Jazeera

(AB/VC)