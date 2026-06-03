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YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 08:58 3 Haziran 2026 08:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 09:01 3 Haziran 2026 09:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Nehir Zeyrek: Bu vicdansızlığı unutmayacağız

"Babam yaşam mücadelesi verirken atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları unutmadım" diyen Zeyrek, o günlerde ailesinin ve yüz binlerce kişinin umutla gelecek bir haberi beklediğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Nehir Zeyrek: Bu vicdansızlığı unutmayacağız

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son günlerde yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Zeyrek, babasının yaşam mücadelesi verdiği dönemde yapılan yayınları ve sonrasında yaşananları unutmayacaklarını söyledi.

Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yapan Nehir Zeyrek, babasının hastanede tedavi gördüğü günlerde atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları hatırlatarak, ailesinin yaşadığı acının görmezden gelindiğini söyledi.

"Babam yaşam mücadelesi verirken atılan manşetleri, çizilen karikatürleri ve yapılan paylaşımları unutmadım" diyen Zeyrek, o günlerde ailesinin ve yüz binlerce kişinin umutla gelecek bir haberi beklediğini belirtti.

Bazı çevrelerin acılarıyla alay etmeyi tercih ettiğini savunan Zeyrek, söz konusu kişilerin bugün CHP'nin "baba ocağı" olarak nitelendirilen genel merkezinde bulunmasının kendilerini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Paylaşımında, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a yönelik iddialara da değinen Nehir Zeyrek, yaşananların unutulmayacağını vurguladı.

"Bazıları zaman geçince her şeyin unutulacağını sanıyor ama yanılıyorlar" ifadelerini kullanan Zeyrek, herkesin bir gün söylediği sözlerin, attığı manşetlerin ve yaptığı tercihlerin sorumluluğuyla yüzleşeceğini belirtti.

Özgür Özel de gündeme taşımıştı

Nehir Zeyrek'in açıklaması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından geldi. Özel, Ferdi Zeyrek'in hastanede yaşam mücadelesi verdiği dönemde yapılan bazı yayınlara ve CHP Genel Merkezi'nde yaşanan görüntülere tepki göstermiş, bu süreçte sergilenen tutumları eleştirmişti.

Nehir Zeyrek ise paylaşımını, "Ne babama yapılan saygısızlığı, ne Gülşah ablama yaşatılanları, ne de acımız üzerinden kurulan vicdansızlığı unutacağız" sözleriyle tamamladı.

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(EMK)

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