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Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 11:44
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 12:53
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ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi

Bakan Tunç, CHP'li Başkan Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin tespit ettiği kusurları açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

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Bakan Tunç, bilirkişi raporunda yer alan kusurları açıkladı. Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından olaya ilişkin düzenlenen raporda şu kusurlar yer aldı:

  • Havuz pompa motorunun arızalı olduğu,
  • Binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı,
  • Tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu,
  • Kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu,
  • Havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu,
  • Havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı
    tespit edilmiştir.

2 kişi gözaltına alındı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakna Tunç, "1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği soruşturma kapsamında şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulmuş, 2 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

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Tunç açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Bilirkişi raporunda yer alan tespitler ışığında soruşturma tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde sürdürülmektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Ferdi Zeyrek Yılmaz Tunç adalet bakalığı
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