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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 10:35
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 11:28
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Ferdi Zeyrek kimdir ?

Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ferdi Zeyrek kimdir ?

Mimar ve siyasetçi.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi.  Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynadı.

Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024’teki Mahalli İdareler Seçimi’nde tarihi bir başarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2003'te Nurcan Zeyrek ile evlendi. Üç kız babasıydı. Zeyrek, elektrik çarpması 9 Haziran 2025'te sonucunda 48 yaşında hayatını kaybetti. 1977 yılında Manisa'da doğumluydu.

(AÖ/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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