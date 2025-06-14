ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Haziran 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 14 Haziran 2025 18:01
2 dk Okuma

Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada üç şüpheli tutuklandı

Havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan üç kişi, “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada üç şüpheli tutuklandı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Zeyrek’in evindeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile bilirkişi raporunda yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. hakkında gözaltı kararı verildi.

“Taksirle ölüme neden olma”dan tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. nöbetçi sulh ceza hakimliğince “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. M.Y.P, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın “titizlikle sürdürüldüğünü” belirterek, “Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir,” dedi.

Ek bilirkişi raporunun ön tespitleri

Bilirkişi raporu doğrultusunda ana binadaki panoda yer alması gerekirken bulunmayan kaçak akım rölesinin kaldırılmasına yönelik araştırmalar devam ediyor.

Ayrıca soruşturmada havuz motorunun iç dizaynının incelenmesi amacıyla talep edilen ek bilirkişi raporunun ön tespitleri belli oldu.

Ön tespitlerde sökülüp testleri yapılan havuz motorunda montaj hatasının bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve havuz elektrik tesisatını yapanların kusurlu oldukları belirtildi.

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan ve kızı Nehir Zeyrek’in müşteki, 20 kişinin tanık, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Ferdi Zeyrek
ilgili haberler
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
11 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-in-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-6-kusur-tespit-edildi-308264
HAVUZUN DONANIMINDA EKSİKLER BELİRLENDİ
Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili iki kişi gözaltında
11 Haziran 2025
/haber/manisa-bb-baskani-ferdi-zeyrek-in-olumuyle-ilgili-iki-kisi-gozaltinda-308247
Manisa, Ferdi Zeyrek’e çiçeklerle veda etti: Çocukları bize emanet
10 Haziran 2025
/haber/manisa-ferdi-zeyreke-ciceklerle-veda-etti-cocuklari-bize-emanet-308216
Ferdi Zeyrek kimdir?
10 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-kimdir-308209
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti
9 Haziran 2025
/haber/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-308196
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin bilirkişi raporu: 6 kusur tespit edildi
11 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-in-olumune-iliskin-bilirkisi-raporu-6-kusur-tespit-edildi-308264
HAVUZUN DONANIMINDA EKSİKLER BELİRLENDİ
Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili iki kişi gözaltında
11 Haziran 2025
/haber/manisa-bb-baskani-ferdi-zeyrek-in-olumuyle-ilgili-iki-kisi-gozaltinda-308247
Manisa, Ferdi Zeyrek’e çiçeklerle veda etti: Çocukları bize emanet
10 Haziran 2025
/haber/manisa-ferdi-zeyreke-ciceklerle-veda-etti-cocuklari-bize-emanet-308216
Ferdi Zeyrek kimdir?
10 Haziran 2025
/haber/ferdi-zeyrek-kimdir-308209
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti
9 Haziran 2025
/haber/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrek-hayatini-kaybetti-308196
Sayfa Başına Git