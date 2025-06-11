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HABER
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2025 01:08
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2025 01:46
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HAVUZUN DONANIMINDA EKSİKLER BELİRLENDİ

Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili iki kişi gözaltında

Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, daha önce "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan ve evin havuzunun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ve sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. ihmal gerekçesiyle göz altına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Manisa BB Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili iki kişi gözaltında
Zeyrek'in evindeki havuzun makine dairesindeki kaçak akım koruma sisteminin paslanma nedeniyle işlemediği belirlendi

Salı günü, doğduğu kentte büyük bir katılımla gerçekleşen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 

Zeyrek'in evinin bulunduğu sitenin havuzunda meydana gelen elektrik arızasıyla ilgilenirken akıma kapılarak ölmesinde kusurları olabileceği şüphesiyle Yalçın Ö. ve  Ahmet S.  gözaltına alındı.

Gözaltındakilerden Yalçın Ö.'nün Zeyrek'in evinin havuzunun bakımından Ahmet S.'nin ise sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu oldukları belirtildi.

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Bilirkişi raporu

Süren soruşturma kapsamında  Zeyrek’in ölümü sonrasında görevlendirilen bilirkişilerin raporundaki ön tespitler de belli oldu.

Rapora göre Zeyrek yaklaşık 68- 80 volt geriliminde dalgalanan elektrik akımına kapıldı. Ayrıca Zeyrek’in akıma kapıldığı havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sistemi bulunduğu ancak  sistemin paslanma nedeniyle işlevini yitirdiği belirlendi. Bilirkişilerin verdiği bilgiye göre, 50 volttan yüksek gerilim öldürücü.

Ön incelemelerde, Zeyrek’in evindeki havuz makine dairesi ve elektrik tesisatının havuza mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi.

Rapora göre, havuz makine dairesinde kaçak akım koruma sistemi vardı. Ancak sistem korozyona uğrayarak işlevini yitirdi. Villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önlemi yoktu. Raporda, filtreleme sistemindeki arızayı kontrol amacıyla makine dairesine giren Zeyrek’in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu kaydedildi.

Raporun son yazımının, yapı ruhsatı ve teknik detayların eklenmesiyle yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi bekleniyor.

Zeyrek, 6 Haziran akşamı Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki evinde meydana gelen olayda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 7 Haziran günü saat 17.05’te hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından detaylı inceleme başlatıldı. Olay yerinde bulunan sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, aralarında Zeyrek’in komşularının da bulunduğu 20’den fazla kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerden ikisi “şüpheli” sıfatıyla sorgulandı.

(AEK)

Haber Yeri
Manisa
Ferdi Zeyrek elektrik akımı ihmal
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