Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hayatını kaybetti

Elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

3 gündür yoğun bakımdaydı

CHP'li Başkan Zeyrek, 6 Haziran gecesi evinin bahçesindeki havuz motor dairesinde oluşan arızaya müdahale ederken 3 dakika boyunca elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek 3 gün boyunca yoğun bakımda tutuldu.

Bakan sosyal medyadan duyurdu

Birkaç gündür elektrik çarpması sonucu hastanede yoğun bakımda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek kurtarılamadı. Zeyrek'in hayatını kaybettiğini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamasında Memişoğlu, "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Zeyrek'in kızından ilk paylaşım

Acı haberin duyulmasının ardından, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten bir paylaşım geldi. Nehir Zeyrek, "Babamın kanını yerde bırakmayın" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Nehir Zeyrek

Soruşturma sürüyor

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 20’ye yakın kişinin ifadesi alındı. İfade verenler arasında sağlık görevlileri, itfaiye personeli ve olay yerine ilk ulaşan ekipler yer aldı. Soruşturma çerçevesinde makine mühendisi ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif yapmıştı.

Önümüzdeki hafta içinde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulması beklenen bilirkişi raporunda, yer alacak teknik bulgular ve tespitlerin, soruşturmanın seyrini belirleyeceği ifade edilmişti.

"Aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in vefatı sonrasında resmi X hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özel’in paylaşımı şöyle:

''Nasıl yazılır böyle bir acı bilmiyorum. Nasıl anlatılır bir kardeşin gidişi? En yakınımızı, en iyimizi, en çalışkanımızı yitirdik. Birlikte hayal kurduğum ve sonra o hayalleri birlikte gerçekleştirebildiğim bir dostu, aklımın ve kalbimin yarısını kaybettim. İçimde nasıl söneceğini bilmediğim bir ateş var. Yüreğim yanıyor. Hepimizin başı sağ olsun.''

Erdoğan'dan CHP'ye başsağlığı

Zeyrek'in ölümüne ilişkin taziye mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakırhan: Sabırlar diliyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da başsağlığı mesajı yayınladı. "Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, hepimizi derinden sarsmıştır" diyen Bakırhan mesajında, "Bu büyük acıyı paylaşarak, kıymetli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, sevenlerine, dostlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ferdi Zeyrek kimdir? 1977 yılında Manisa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Manisa’da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Şehrin imarı, yeniden yapılaşması konusunda aktif rol oynayan Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve Derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası’nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği’nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu’na seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü’nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi’nde tarihi bir başarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Üç kız babasıydı. Zeyrek, elektrik çarpması sonucunda 48 yaşında hayatını kaybetti.

(AB)