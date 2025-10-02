Narin Güran davasında üç tahliye

Narin Güran cinayeti davasında ‘suçluyu kayırma’ suçundan tutuklu yargılanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.

Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ikinci davanın istinaf duruşması Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi’nde görüldü.

Mahkeme, Narin Güran cinayeti davasında "suçluyu kayırma" suçundan tutuklu yargılanan Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran’ın tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar vererek dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Kararın ardından Güran ailesi mensupları cezaevinden serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Yüksel Güran, Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verilen hapis cezası kararını hukuka uygun bulmuştu.