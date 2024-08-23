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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 16:36
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 16:58
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Mülakatta elenen öğretmen, CİMER’den yanıt alamadı: Adaletsizliği kabul etmiyorum

Mülakatta elendiği için yurtdışında öğretmenlik yapma hayali yarıda kalan Dündar Kerçin, “Objektif kriterlerin neler olduğunu bilmek hakkımız, ancak CİMER’in yanıtı sorumluluktan kaçmak anlamına geliyor” diyor.

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir protesto sırasında tutulan bir pankart görülüyor. Pankartta büyük harflerle yazılmış "Mülakat Liyakatın Katilidir" ifadesi yer alıyor. Pankartın üst kısmında ise "Öğretmen Atama Platformu" ifadesi yer alıyor, bu da pankartın öğretmenlerin atama sürecine yönelik bir protestoda kullanıldığını gösteriyor. Pankartın arka planında açık bir gökyüzü ve bulanık bir şekilde görülen protesto alanı yer alıyor. Bu görsel, öğretmen atamalarında mülakat uygulamasına karşı bir tepkiyi ifade ediyor.
Fotoğraf: Sosyal Medya

Türkiye’de en az beş yıl görev yapmış öğretmenler, yurtdışında Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmeni olarak görevlendirilmek üzere başvuru yapma hakkına sahip. Altı yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Dündar Kerçin, bu program kapsamında başvuru yaptı. Van ve İstanbul’da çalışarak farklı kültürleri tanıma fırsatı bulan Kerçin, İngilizce dil grubunda açılan pozisyonlar için başvurdu.

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Yazılı sınavda 90 puan alarak, İngilizce dil grubunda alınacak 40 öğretmen arasına girmeyi başaran Kerçin, mülakat sürecinde beklenmedik bir engelle karşılaştı. İki aşamalı mülakatın ilkinde 44 puan alarak elendi. Bu sonuç, başarılı bir yazılı sınav performansına rağmen yurtdışı görev hayalini gerçekleştirememesine neden oldu.

CİMER'den sorulara yanıt yok

Yaşadığı hak ihlalini T.C Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildiren Keçin, şu soruların yanıtlanmasını istedi.

1. Mesleki yeterlilik yazılı sınavında, diğer adaylar arasında sıralamam nedir?

2. Mülakat puanımın düşük olmasına neden olan spesifik unsurlar nelerdir?

3. Mülakatı değerlendiren kurul üyelerinin uzmanlık alanları ve deneyimleri nelerdir?

4. Bu mülakat sürecinde alınan en düşük ve en yüksek notlar nelerdir?

Dündar Kerçin’e bugün yanıt veren CİMER, sürecin “objektif” yürütüldüğünü belirttiği gibi sorularını da yanıtlamadı.

"Sorumluluktan kaçıyorlar"

bianet’e konuşan Dündar Kerçin, şöyle dedi:

"Bir eğitimci olarak, mülakatta yaşadığım adaletsizliği sorgulamak ve hakkımı aramak amacıyla CİMER’e bilgi edinme talebi doğrultusunda başvuruda bulundum. Ancak aldığım yanıt, adeta bir skandal niteliğinde! Milli Eğitim Bakanlığı, sürecin daha iyi anlaşılması amacıyla basit ve net biçimde sorduğum sorulara cevap vermekten kaçınmıştır. Bu, açıkça sorumluluktan kaçınmak ve hesap vermemek anlamına geliyor!"

"Objektif kriterleri bilmek hakkım"

"Bir vatandaşın bilgi edinme talebiyle sorduğu soruların cevapsız bırakılması, sistemdeki şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin ne kadar sorgulanması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu cevap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vatandaşı yok sayan bir yaklaşım içerisinde olduğunun en açık kanıtıdır. Bu durumu asla kabul etmeyeceğim ve peşini bırakmayacağım!

"Objektif kriterlerin neler olduğunu bilmek, hangi alanlarda eksik kaldığımı öğrenmek, bana bir sonraki adımda kendimi geliştirme imkanı tanırdı. Ancak böyle genel ve belirsiz cevaplar, yaşadığım adaletsizliğe dair şaibeleri arttırmakta ve bir öğretmen olarak çalıştığım kuruma olan güvenimi sarsmaktadır."

"Neden sorularımıza cevap vermekten kaçınıyorsunuz? Hangi uzmanlar, hangi kriterlerle bizi değerlendiriyor? Neden şeffaflık sağlanmıyor? Hakkımız olan bilgiler neden bizden saklanıyor? Bu sorular cevapsız kaldıkça, adaletin olmadığı bir sistemle karşı karşıya olduğumu düşünmekten kaçamıyorum."

"Kamu kurumlarından beklentimiz; sorularımıza net cevaplar alabilmektir, şeffaf ve adil bir değerlendirme süreci yürütmeleridir. Ancak bugün görüyoruz ki, bu beklentiler ne yazık ki karşılanmamıştır."

(EMK)

eğitim bilimi milli eğitim bakanı mülakat sistemi haklar kamuda liyakat
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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