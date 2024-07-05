Öğretmen Kerçin: Mülakatta nereli olduğum soruldu

Türkiye'de en az beş yıl çalışmış öğretmenlerin yurtdışında Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğretmeni olarak görevlendirilmesi programına başvuru yapma hakkı var.

Eğitimde kaybolan liyakat: Mülakat uygulamasının eleştirisi

Altı yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Dündar Kerçin de bu kapsamda, Van ve İstanbul'da çalışarak farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmuş bir öğretmen bu göreve başvurdu. İngilizce dil grubundan birçok farklı ülke için yapılan başvurulara katıldı.

Başvurusunun ardından "Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçme sınavına" giren Kerçin, 90 puan alarak İngilizce dil grubunda alınacak 40 öğretmen arasına girmeyi başardı. Ancak yazılı sınavın ardından gerçekleştirilen iki mülakattan ilkinde, yazılı sınavın sözlü versiyonunda 44 puan alarak elendi.

“Büyük bir adaletsizlik”

Dündar Kerçin, "Yazılı sınavdan 90 almış birinin sözlü sınavdan 44 alması büyük bir adaletsizliktir. Bunun için ölçme ve değerlendirme uzmanı olmaya gerek yok" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kerçin şöyle dedi:

“Bakanlık, mülakata çağırdığı öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapıp yapmadığı, enstrüman çalıp çalmadığı, halk oyunları oynayıp oynamadığı, bilgisayar kullanmayı bilip bilmediği ve dil yeterliliğinin olup olmadığı gibi bilgileri içeren bir belge istiyor. Ben, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. Orta düzeyde bağlama çalıyorum, halk oyunları oynuyorum. Lisede bilgisayar bölümünden mezun oldum. Dil yeterliliği sınavından 72 puan aldım.”

Kerçin ayrıca, Bakanlığın istediği tüm kriterleri karşılamasına rağmen mülakatta 44 puan verilerek elendiğini vurguladı.

Kerçin son olarak şöyle dedi:

“Ayrıca mülakat esnasında tamamen kapsam dışı ve konuyla alakasız bir şekilde aslen nereli olduğum soruldu. Mülakat esnasında olmasa da su an daha iyi anlıyorum bu sorunun neden sorulduğunu. Ve aynı zamanda KESK e bağlı olan Eğitim Sen üyesiyim. Ve elenme sebeplerimin bunlardan kaynaklı olduğunu düşünmekteyim. Yoksa 90 almış birisi başka hiçbir şekilde 44 alamaz, mümkün değildir.”

(EMK)