MSB: TSK bi biryar e ku bersiva herî tûnd bide gefên li Kibrisê
Şêwirmendê Çapemenî û Têkiliyên Giştî yê Wezareta Parastina Neteweyî (MSB) û Berdevkê Wezaretê Tuxamîral Zeki Akturk, di civîna agahdarkirinê ya heftane ya çapemeniyê de axivî. Civîn di çarçoveya Tetbîqata Denizkurdu-II de, li ser keştiya TCG Anadolu ya ku li beravên Antalyayê ye hat lidarxistin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Akturk piştî civînê pirsên rojnamegeran bersivandin.
“Şansê serkeftinê yê tifaqa li dijî Tirkiyeyê tune ye”
Wezaretê, li ser pirsên derbarê “Peymana Statuya Hêzan” (SOFA) ya ku li Kibrisê di navbera Fransa û Rêveberiya Rûm a Kibrisa Başûr (GKRY) de hatibû îmzekirin, ev bersiv da:
“Em provokasyona ku armanca wê têkbirina aramî û zêdekirina rageşiyê ye li Rojhilatê Deryaya Spî, ji nêz ve dişopînin. Ev peymana navborî ya ku di navbera Fransa ku li Kibrisê ne welatê garantor e û GKRYyê de hatiye îmzekirin; armanc dike ku hevsengiyên hesas ên li Giravê bi awayekî yekalî biguhere, îrade û mafên wekhev ên serwerî yên Tirkên Kibrisê tune dihesibîne. Ev peyman li dijî Peymanên Kibrisê yên sala 1960î û hiqûqa navneteweyî ye. Ev gav û gavên bi vî rengî yên ku ti rewabûna wan tune ye û li ser encamên wan bi hûrgulî nehatiye fikirîn, dikarin ji bo başûrê Giravê encamên xeternak bînin.
Em careke din vê rastiyê bi bîr dixin ku şansê serkeftinê yê tu tîfaqeke leşkerî li dijî Tirkiyeyê tune ye, ger ew hevsengiyên hesas ên li herêmê paşguh bike û maf û berjewendiyên Tirkiye û KKTCyê (Komara Tirk a Qibrisa Bakur) bike armanc. Wekî welatekî garantor, wekî duh em ê îro jî parastina maf û berjewendiyên Komara Tirk a Qibrisa Bakur û ewlehiya wê bidomînin. Hêzên Çakdar ên Tirk (TSK), li dijî helwestên neyartî yên ku ewlehiya Tirkên Kibrisê dixin metirsiyê, di nava hêz û biryardariya herî tund a bersivdayînê de ye.”
“Em alîgirê çareserkirina pirsgirêkê ya bi rêya dîplomasiyê ne”
Wezaretê, li ser pirsa derbarê îdîaya çapemaniya Yûnanistanê ya ku digot “Balafirên Tirk balafira Yûnanistanê tacîz kiriye” de jî ev bersiv da:
“Îdîayên provokatîf ên birêxistinbûyî û zanebûn, rastiyê nîşan nadin. Tê dîtin ku Yûnanistan û GKRY, car bi car çalakiyên ku maf û berjewendiyên Komara Tirk a Kibrisa Bakur paşguh dikin, hevsengiyên hesas ên herêmê li ber çavan nagirin û qada hewayî ya KKTCyê binpê dikin, pêk tînin. Ne gengaz e ku ev hewldan û daxuyaniyên ku rageşiyê li herêmê zêde dikin û armanca wan avakirina tewreke mexdûriyetê ya provokatîf e, bên qebûlkirin.”
(TY/AY)