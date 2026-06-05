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YT: Yayın Tarihi: 05.06.2026 16:35 5 Haziran 2026 16:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.06.2026 16:36 5 Haziran 2026 16:36
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MHP’de bir il teşkilatı daha feshedildi: Urfa kararıyla sayı 14’e yükseldi

Açıklamada, Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu’nun atandığı da duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MHP’de bir il teşkilatı daha feshedildi: Urfa kararıyla sayı 14’e yükseldi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilat yapılanmasına yönelik değişim süreci devam ediyor. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatlarını fesheden parti, bu kez Şanlıurfa İl Teşkilatı ile birlikte 13 ilçe teşkilatını da kapattı.

Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Yalçın, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak Şanlıurfa il ve ilçe teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi.

Açıklamada, Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu’nun atandığı da duyuruldu. Yalçın paylaşımında, “Milliyetçi Hareket Partisi Şanlıurfa il teşkilat organları ve 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca feshedilmiştir. Aynı yetki çerçevesinde Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine Osman Mutlu atanmıştır” dedi. 

MHP’de teşkilat fesihleri süreci, 6 Nisan 2026’da İstanbul İl Teşkilatı’nın kapatılmasıyla başlamıştı. Son kararla birlikte feshedilen il teşkilatı sayısı 14’e yükseldi.

Parti içinde yaşanan bu yeniden yapılanma süreci, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in istifasının ardından kamuoyuna yansıyan tartışmaların gölgesinde ilerliyor. Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya ve Isparta il teşkilatları da benzer kararlarla feshedilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
MHP MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP kurultayı
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