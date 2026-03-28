Ana Sayfa
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.03.2026 00:58 28 Mart 2026 00:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.03.2026 10:13 28 Mart 2026 10:13
Okuma Okuma:  2 dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medyadan örtük olarak bir partiliyi itham ettiği mesajlar yayımladıktan sonra görevinden ayrıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter istifa etti
İzzet Ulvi Yönter/Fotoğraf: X, @UlviYonter

İktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter,  X hesabından yaptığı bir paylaşımla kimliğini açıkça ifade etmediği bir kişiyi "MHP’ye sızan ajan" olarak ilan etti.

Yönter  mesajında bu "ajan"a hitaben "seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" diye seslendi.

Yönter bunun ardından paylaştığı bir başka mesajda ima ettiği kişiye "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" dedi.

Bu iki mesajın ardından Yönter X hesabından bu kez "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim," dediği gönderisiyle mesaj dizisini sonlandırdı.

Henüz MHP cephesinden gelişmeyle ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
MHP İzzet Ulvi Yönter
