MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter istifa etti

İktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, X hesabından yaptığı bir paylaşımla kimliğini açıkça ifade etmediği bir kişiyi "MHP’ye sızan ajan" olarak ilan etti.

Yönter mesajında bu "ajan"a hitaben "seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…" diye seslendi.

MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak… — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

Yönter bunun ardından paylaştığı bir başka mesajda ima ettiği kişiye "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" dedi.

Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı… — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

Bu iki mesajın ardından Yönter X hesabından bu kez "Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim," dediği gönderisiyle mesaj dizisini sonlandırdı.

Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim. — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) March 27, 2026

Henüz MHP cephesinden gelişmeyle ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

(AEK)