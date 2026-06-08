ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 14:23 8 Haziran 2026 14:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 14:27 8 Haziran 2026 14:27
Okuma Okuma:  1 dakika

MHP'de 15. fesih kararı: Konya il teşkilatı kapatıldı

Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MHP'de 15. fesih kararı: Konya il teşkilatı kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilat yapılanmasına yönelik değişiklikler sürüyor. Son olarak Konya İl Teşkilatı ve bağlı organlar feshedilirken, İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.

Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, Konya İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiğini belirtti.

Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" dedi. 

Konya teşkilatının feshedilmesiyle birlikte MHP'de son iki ay içerisinde görevden alınan il teşkilatlarının sayısı 15'e yükseldi. Süreç, 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlamıştı.

İstanbul'un ardından Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Antep, Malatya, Isparta ve Urfa il teşkilatları da parti yönetiminin kararıyla feshedilmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
MHP MHP devlet Bahçeli
ilgili haberler
Ara seçim: 6 beldenin 4’ünü AKP, 1'ini CHP, 1'ini MHP kazandı
Bugün 00:14
/haber/ara-secim-6-beldenin-4unu-akp-1-ini-chp-1-ini-mhp-kazandi-320294
MHP’de bir il teşkilatı daha feshedildi: Urfa kararıyla sayı 14’e yükseldi
5 Haziran 2026
/haber/mhpde-bir-il-teskilati-daha-feshedildi-urfa-karariyla-sayi-14e-yukseldi-320248
MHP'de tasfiyeler sürüyor: Üç il teşkilatı daha feshedildi
17 Nisan 2026
/haber/mhp-de-tasfiyeler-suruyor-uc-il-teskilati-daha-feshedildi-318835
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ara seçim: 6 beldenin 4’ünü AKP, 1'ini CHP, 1'ini MHP kazandı
Bugün 00:14
/haber/ara-secim-6-beldenin-4unu-akp-1-ini-chp-1-ini-mhp-kazandi-320294
MHP’de bir il teşkilatı daha feshedildi: Urfa kararıyla sayı 14’e yükseldi
5 Haziran 2026
/haber/mhpde-bir-il-teskilati-daha-feshedildi-urfa-karariyla-sayi-14e-yukseldi-320248
MHP'de tasfiyeler sürüyor: Üç il teşkilatı daha feshedildi
17 Nisan 2026
/haber/mhp-de-tasfiyeler-suruyor-uc-il-teskilati-daha-feshedildi-318835
Sayfa Başına Git