MHP'de 15. fesih kararı: Konya il teşkilatı kapatıldı
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilat yapılanmasına yönelik değişiklikler sürüyor. Son olarak Konya İl Teşkilatı ve bağlı organlar feshedilirken, İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.
Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, Konya İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiğini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) June 8, 2026
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı…
Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde MHP Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır" dedi.
Konya teşkilatının feshedilmesiyle birlikte MHP'de son iki ay içerisinde görevden alınan il teşkilatlarının sayısı 15'e yükseldi. Süreç, 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı'nın feshedilmesiyle başlamıştı.
İstanbul'un ardından Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Antep, Malatya, Isparta ve Urfa il teşkilatları da parti yönetiminin kararıyla feshedilmişti.
(EMK)