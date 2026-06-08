MHP'de 15. fesih kararı: Konya il teşkilatı kapatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilat yapılanmasına yönelik değişiklikler sürüyor. Son olarak Konya İl Teşkilatı ve bağlı organlar feshedilirken, İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı.

Kararı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, Konya İl Teşkilatı'nın parti tüzüğünün ilgili maddeleri kapsamında feshedildiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Konya il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir.



Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı…