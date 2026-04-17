MHP'de tasfiyeler sürüyor: Üç il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedilmesiyle başlayan tasfiyeler devam ediyor.

İstanbul, Kars, Eskişehir ve Kütahya il teşkilatlarının ardından bugün de Bilecik, Çanakkale ve Muğla il teşkilatları feshedildi.

Fesih kararını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından duyurmaya devam ediyor.

Yalçın, Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir" dedi.

Semih Yalçın, "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, Çanakkale İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu: "Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır."

Yalçın, aynı madde ile feshedilen Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atandığını duyurdu.

İstanbul il teşkilatı ile başladı

MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız partinin İstanbul İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatının feshedildiğini açıklamıştı.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, yine tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" demişti.

Yıldız ise "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve 39 İlçe Teşkilatı feshedilmiştir. Yetkilendirilmiş Kurucu yönetim kurulları,Parti tüzüğüne göre kendi kademelerinin kongrelerine kadar görev ifa edecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz'ın atandığı duyurulmuştu.