MHP’de bir il teşkilatı daha feshedildi: Adana İl Başkanlığı’na yeni atama

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) teşkilat değişiklikleri sürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana İl Teşkilatı’nın feshedildiğini ve il başkanlığı görevine Hakan Yıldırım’ın atandığını açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Adana il teşkilat organlarının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri kapsamında alınan kararla feshedildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Aynı maddeler çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Adana teşkilatının feshiyle birlikte MHP’de feshedilen il başkanlığı sayısı 18’e yükseldi.

Daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Antep, Malatya, Isparta, Urfa, Konya, Kilis ve Manisa il teşkilatlarında da benzer değişiklikler yapılmıştı.

Süreç, 6 Nisan’da İstanbul İl Teşkilatı’nın feshedilmesiyle başlamış, ardından farklı illerdeki teşkilat yapılarında değişikliklere gidilmişti.