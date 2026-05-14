KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 16:04 14 Mayıs 2026 16:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 16:05 14 Mayıs 2026 16:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Metrohan, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi

Yerebatan Sarnıcı’nda yaşanan sürece benzer şekilde Metrohan için de hukuki bir sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Fotoğraf: İBB Miras

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Metrohan’ın mülkiyeti İETT’den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı’na (II. Bayezid Vakfı) devredildi.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, daha önce Yerebatan Sarnıcı’nda yaşanan sürece benzer şekilde Metrohan için de hukuki bir sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

Yerebatan Sarnıcı da daha önce İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Karara itiraz eden İBB, işlemin iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi ise sarnıcın devrine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve dava süresince yapının İBB tarafından işletilmeye devam edilmesine hükmetmişti.

Metrohan hakkında

Mimar Mikael Nurican (kimi kaynaklarda Nuriciyan) tarafından tasarlanan, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan tarihi yapı. 

Bina, 1914 yılında Osmanlı döneminde “Metro Han” adıyla inşa edildi ve uzun yıllar boyunca ticaret ofisi olarak kullanıldı. Zemin katında Karaköy - Beyoğlu Tarihi Tünel Füniküler Hattı’nın Beyoğlu istasyonu bulunuyor.

Uzun süre kaderine terk edilen yapı, İBB Miras tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından 2023 yılında “Tarihi Metrohan Hafıza Müzesi ve Kültür Kompleksi” adıyla kamusal kullanıma açıldı.

O günden itibaren ise sergiler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kentin önemli uğrak noktalarından biri hâline geldi. (TY)

İBB Miras vakıflar genel müdürlüğü Metrohan Mikael Nurican
