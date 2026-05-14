Metrohan, İBB’den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Metrohan’ın mülkiyeti İETT’den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı’na (II. Bayezid Vakfı) devredildi.

Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre, daha önce Yerebatan Sarnıcı’nda yaşanan sürece benzer şekilde Metrohan için de hukuki bir sürecin gündeme gelmesi bekleniyor.

Yerebatan Sarnıcı da daha önce İBB’den alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti. Karara itiraz eden İBB, işlemin iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi ise sarnıcın devrine ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermiş ve dava süresince yapının İBB tarafından işletilmeye devam edilmesine hükmetmişti.

