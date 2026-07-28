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YT: Yayın Tarihi: 28.07.2026 10:16 28 Temmuz 2026 10:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.07.2026 12:17 28 Temmuz 2026 12:17
Okuma Okuma:  3 dakika

YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ndeki 128 köpek için öğrenciler nöbette

Pati Yaşam Alanı’nın kapatılmasına ve köpeklerin belediyelere gönderilmesine karşı çıkan öğrenci ve mezunlar, yaklaşık iki haftadır nöbet tutarak kamuoyuna destek çağrısı yapıyor.

Nalin Öztekin
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin
Görseli Büyüt
YTÜ Davutpaşa Kampüsü’ndeki 128 köpek için öğrenciler nöbette
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü’ndeki Pati Yaşam Alanı’nda bulunan 128 köpeğin belediyelere gönderilmesinin planlandığını belirten öğrenci ve mezunlar, iki haftadır alanda nöbet tutuyor.

bianet’e konuşan YTÜ Hayvan Hakları Gönüllüsü bir öğrenci, üniversite yönetiminin alana bütçe ayırmak istemediğini ve Pati Yaşam Alanı’nı kapatma kararı aldığını söyledi. Öğrenci, köpeklerin belediye barınaklarına gönderilmeleri hâlinde yaşamlarını kaybetmelerinden endişe ettiklerini ifade etti.

Yaz döneminde kampüsteki öğrenci sayısının azalması nedeniyle nöbeti sürdürmekte zorlandıklarını belirten aktivistler, yaşananları sosyal medyada yeterince duyuramadıklarını söyleyerek destek çağrısında bulundu.

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Köpekler üç yıl önce alana toplandı

Öğrencilerin aktardığına göre Pati Yaşam Alanı, yaklaşık üç yıl önce üniversite yönetimi tarafından oluşturuldu. Alanın başlangıçta yalnızca yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan yaklaşık 10 köpek için kullanılacağının söylendiğini belirten öğrenci, ilerleyen süreçte kampüsteki çok sayıda köpeğin anestezik iğneler kullanılarak bu alana götürüldüğünü ifade etti.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler, sokakta yaşayan hayvanların toplanmasının önünü açtı. Aktivistlere göre üniversite yönetimi bu değişikliklerin ardından kampüsteki köpekleri hem Pati Yaşam Alanı’na hem de belediyelere göndermeye başladı.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda 2024 yılında yapılan değişiklikle belediyelere sokakta yaşayan köpekleri toplama yükümlülüğü getirildi ve toplanan hayvanların barınaklarda tutulmasının önü açıldı. Düzenleme, özellikle köpeklerin geleceği ve ötanaziye ilişkin hükümler nedeniyle hayvan hakları savunucuları ile kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı.

Bunun üzerine öğrenciler, köpeklerin belediyelere teslim edilmesini engellemek amacıyla yaşam alanındaki çalışmalarını artırdı.

Öğrenciler ve diğer gönüllüler, alanın temizliği ve düzenlenmesinin yanı sıra hayvanların beslenme, bakım ve tedavi süreçlerini de üstlendi. Görüştüğümüz öğrencinin anlatımına göre veteriner kliniği masrafları üniversite bütçesinden değil, gönüllülerin topladığı desteklerle karşılandı.

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Geçen yıl da kapatılmak istenmişti

Pati Yaşam Alanı’nın geçen yıl eylül ayında da kapatılmak istendiğini belirten öğrenciler, o dönemde iki hafta boyunca nöbet tuttuklarını aktardı.

Aktivistlerin anlatımına göre üniversite rektörü, kampüste serbest yaşayan köpeklerin de Pati Yaşam Alanı’na alınmaması hâlinde belediyelerin toplama çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Bunun üzerine öğrenciler, belediyeler tarafından götürülmelerini engellemek amacıyla kampüste yaşayan köpekleri kendileri Pati Yaşam Alanı’na taşıdı.

Yaklaşık bir yıl boyunca alandaki hayvanların bakımını sürdürdüklerini belirten öğrenci, üniversite yönetiminin daha sonra alana bütçe ayırmayacağını ve yaşam alanının kapatılacağını bildirdiğini söyledi.

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Güvenlik görevlileriyle alanı boşaltmaya geldiler

Öğrencilerin aktardığına göre üniversite görevlileri, 19 Temmuz’da güvenlik görevlileri eşliğinde Pati Yaşam Alanı’nı boşaltmak üzere bölgeye geldi.

Öğrenciler ve gönüllüler alandan ayrılmayarak köpeklerin götürülmesine engel oldu. Bu sırada bir gönüllünün fenalaştığını belirten öğrenciler, görevlilerin köpekleri alamadan alandan ayrıldığını söyledi.

Üniversite yönetiminin nöbetin sona ermesi durumunda alanı boşaltmakta kararlı olduğunu ifade eden aktivistler, nöbeti kesintisiz sürdürmeye çalışıyor.

“128 canın belediye barınaklarına gönderilmesini istemiyoruz”

Pati Yaşam Alanı’ndaki köpeklerin belediye barınaklarına gönderilmesinin hayvanların yaşamını tehlikeye atacağını savunan öğrenciler, nöbetin daha fazla kişinin katılımıyla sürdürülebilmesi için öğrencilere, mezunlara, hayvan hakları örgütlerine ve İstanbul’daki yurttaşlara çağrıda bulundu.

“128 canın belediye barınaklarına ve ölüme gönderilmesini istemiyoruz. Nöbetimizi yaygınlaştırmaya ve sesimizi daha fazla duyurmaya çalışıyoruz” diyen aktivistler, kamuoyundan destek istedi.

Öğrenciler ve mezunlar, üniversite yönetiminden Pati Yaşam Alanı’nı kapatma kararından vazgeçmesini, köpeklerin bulundukları yerde ve gönüllülerle işbirliği içinde yaşatılmasını, bakım ve sağlık ihtiyaçları için de düzenli bütçe ayrılmasını talep ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi sokakta yaşayan köpekler barınaktaki hayvanlar hayvan hakları aktivistleri
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

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