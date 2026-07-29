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YT: Yayın Tarihi: 29.07.2026 10:15 29 Temmuz 2026 10:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.07.2026 10:28 29 Temmuz 2026 10:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Derslik ve laboratuvar eksikken okullara “Cuma Mescidi” talimatı

İstanbul Valiliği, okullarda cuma namazına uygun mescit alanları oluşturulmasını istedi. Eğitim Sen, temel eğitim mekânlarındaki eksiklikler sürerken mescit düzenlemesinin öncelik hâline getirilmesine tepki gösterdi.

Nalin Öztekin
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin
Görseli Büyüt
Derslik ve laboratuvar eksikken okullara “Cuma Mescidi” talimatı
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İstanbul Valiliği’nin 39 ilçe kaymakamlığına gönderdiği yazıda, yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının projelerinde cuma namazı kılınmasına imkân sağlayacak kapasitede mescit alanlarına yer verilmesi istendi.

Basına yansıyan yazıda ayrıca hâlihazırda kullanılan okullardaki uygun alanların, mevcut imkânlar doğrultusunda “Cuma Mescidi” olarak düzenlenmesi talep edildi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, valiliğin talimatını bianet’e değerlendirdi. Düzenlemenin yalnızca okulların fiziki koşullarıyla ilgili bir karar olarak ele alınamayacağını belirten Irmak, konunun laiklik, eğitim politikası, kamu yönetiminin tarafsızlığı, çoğulculuk ve eşitlik ilkeleri bakımından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Devlet bütün inançlar karşısında tarafsız olmalı”

Devlet okullarının belirli bir inancın ibadet pratiğine göre yeniden düzenlenmesinin laiklik açısından tartışma yarattığını belirten Irmak, kamu otoritesinin belirli bir dini uygulamayı kurumsal olarak teşvik edip etmediği sorusunun gündeme geldiğini ifade etti.

Irmak, Anayasa’nın laiklik ilkesi ile eğitim hizmetlerinin tarafsızlığı gereğince devletin farklı inançlar ve inançsızlık karşısında eşit mesafede durması gerektiğini söyledi.

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“Öncelik eğitim ortamlarının iyileştirilmesi olmalı”

Talimatı eğitim politikalarının mevcut sorunları bakımından da değerlendiren Irmak, çok sayıda okulda derslik, kütüphane, laboratuvar, sosyal alan ve spor salonu gibi temel eğitim mekânlarının yetersiz olduğunu hatırlattı.

Okullardaki fiziki koşulların ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gerekirken mescit düzenlemesinin öncelik hâline getirilmesini eleştiren Irmak, uygulamanın eğitimin dinselleştirilmesine yönelik politikaların bir uzantısı olduğunu söyledi.

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Farklı inançlardan öğrenciler

Kamu okullarının farklı inançlara mensup öğrencilerle herhangi bir inanca sahip olmayan öğrencilerin birlikte bulunduğu kamusal alanlar olduğunu vurgulayan Irmak, alınan kararların herhangi bir inanç grubuna ayrıcalık tanındığı izlenimi yaratmaması gerektiğini belirtti.

Irmak, bütün öğrencilerin din ve vicdan özgürlüğünün, eşitlik hakkının ve üstün yararının gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Irmak sözlerini şöyle sürdürdü:

Eğitim Sen’in yıllardır dile getirdiği perspektif, bu tür düzenlemeler, eğitimin kamusal, bilimsel ve laik niteliğini zayıflatan, okulları dini referanslarla yeniden şekillendiren adımlar olarak değerlendiriyoruz. Bu yaklaşıma göre devletin görevi belirli bir ibadet biçimini okul yaşamının parçası hâline getirmek değil; tüm öğrencilerin din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alırken eğitim kurumlarını hiçbir inanç veya inançsızlık karşısında ayrıcalıklı ya da dışlayıcı olmayan, tarafsız kamusal alanlar olarak korumaktır.

Dolayısıyla söz konusu talimat, yalnızca fiziki mekân düzenlemesi değil; laiklik, eğitim politikası, kamu yönetiminin tarafsızlığı ve çocuk hakları bakımından da hukuki ve toplumsal tartışmalara konu olabilecek bir uygulama niteliği taşımaktadır.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
milli eğitim bakanlığı İstanbul Valiliği Eğitim Sen eğitimde inanç özgürlüğü
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
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bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

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