Veriler çocukların şiddet ve istismardan korunamadığını gösteriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri”ni açıkladı.

Verilere göre, çocukların güvenlik birimlerine gelmesine ya da getirilmesine neden olan olayların sayısı 2024’e kıyasla yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 oldu. Bu sayı, tekil çocuk sayısını değil, güvenlik birimi kayıtlarına geçen olay sayısını gösteriyor. Aynı çocuk, birden fazla olay nedeniyle verilerde birden fazla kez yer alabiliyor.

Kayıtlara geçen olayların 267 bin 794’ünde çocuklar "mağdur", 196 bin 308’inde ise kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili gerçekleştirdikleri iddiasıyla “suça sürüklenen çocuk” konumundaydı.

Ayrıca 92 bin 301 olayda çocukların bilgisine başvuruldu. 28 bin 251 olay kabahat isnadıyla, 18 bin 554 olay hakkında kayıp başvurusu yapıldıktan sonra bulunan çocuklarla ilgili olarak kayıtlara geçti. 6 bin 751 olay ise diğer nedenler kapsamında değerlendirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ANLATIYOR “İçeride devlet yok, birbirini yakanları gördüm”

Her 10 olayın dördünden fazlasında çocuk mağdur

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuklarla ilgili olayların yüzde 43,9’unda çocuklar "mağdur" konumundaydı.

Mağduriyet nedeniyle kayıtlara geçen 267 bin 794 olayın yüzde 83,9’u suç, yüzde 16,1’i ise takibi gereken diğer olaylarla bağlantılıydı.

Suç mağduriyeti kapsamında kaydedilen 224 bin 579 olayın yüzde 59,2’sinde çocuklar yaralamanın, yüzde 10,3’ünde cinsel suçların, yüzde 8,5’inde aile düzenine karşı suçların, yüzde 5’inde ise tehdidin mağduruydu. Diğer suç türlerinin oranı yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Veriler, özellikle şiddet ve cinsel suçlar karşısında çocukların korunmasına yönelik önleyici, destekleyici ve onarıcı mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR ANLATIYOR “13 yaşında cezaevine girdim, herkes bize dışardan bakıyor bir de içerden baksınlar”

Çocuklara en çok yaralama isnat edildi

Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili gerçekleştirdiği iddiasıyla güvenlik birimlerine getirilen çocuklarla ilgili olaylarda en sık yöneltilen isnat yaralama oldu.

Bu kapsamdaki olayların yüzde 41,6’sında yaralama, yüzde 14,7’sinde hırsızlık, yüzde 9,7’sinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, satma ya da satın alma, yüzde 5,1’inde ise tehdit isnadı yer aldı.

“Cezaları artırmak çocukları suça sürüklenmekten korumaz”

Veriler neyi gösteriyor?

TÜİK’in çalışması, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerin kayıtlarına dayanıyor.

İstatistikler, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların sayısını değil, çocukların yer aldığı olayların sayısını içeriyor. Bu nedenle 609 bin 959 sayısı, aynı sayıda farklı çocuğun güvenlik birimleriyle temas ettiği anlamına gelmiyor.

TÜİK, çalışmanın amacını çocuk mağduriyeti ile çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerini ve boyutlarını belirlemek; önleyici, koruyucu ve iyileştirici politikalara veri sağlamak olarak açıklıyor.

(NÖ)