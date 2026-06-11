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YT: Yayın Tarihi: 11.06.2026 10:36 11 Haziran 2026 10:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.06.2026 17:03 11 Haziran 2026 17:03
Okuma Okuma:  2 dakika

Meksikalı kayıp yakınlarından Dünya Kupası öncesi protesto

Dokuz yıldır oğlunu arayan Adriana Lozano: “Biz sadece görülmek istiyoruz. Aradığımız tek şey huzur.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meksikalı kayıp yakınlarından Dünya Kupası öncesi protesto
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Meksika’nın başkenti Mexico City’de, kayıp yakınları ve arama kolektiflerinin üyeleri (colectivos de búsqueda), FIFA Dünya Kupası 2026 öncesinde protesto yürüyüşü düzenledi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı ve tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçen turnuva, bugün oynanacak Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşmasıyla futbolseverlerle buluşuyor.

Mexico City’de bir araya gelen kalabalık, çoğu kartellerle bağlantılı şiddet ve cezasızlık nedeniyle kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı; mum, meşale ve pankartlarla açılış maçının oynanacağı Banorte Stadyumu’na doğru yürüdü.

Kayıp yakınlarının amacı, turnuva öncesinde artan uluslararası görünürlük vasıtasıyla kayıp vakalarının aydınlatılmasını ve devletin daha etkin adım atmasını talep etmekti.

“Parlak vitrin”

Los Cabos’tan 56 yaşındaki Adriana Lozano, dokuz yıldır oğlunu aradığını belirterek, “Biz sadece görülmek istiyoruz. Aradığımız tek şey huzur. Bunun sona ermesini istiyoruz çünkü çok sayıda genç insan kayboluyor,” dedi.

Associated Press’te (AP) yer alan habere göre yürüyüş, yalnızca bir protesto değil; aynı zamanda küresel spor etkinliğiyle çizilen “parlak vitrin” ile ülkenin derin toplumsal sorunları arasındaki tezatı görünür kılma çabası olarak değerlendiriliyor.

Meksika’da özellikle kartellerle bağlantılı zorla kaybetmeler uzun yıllardır ciddi bir toplumsal kriz olarak görülüyor. On binlerce insanın akıbeti hâlâ bilinmiyor ve aileler çoğu zaman resmî kurumların yetersiz kaldığı durumlarda kendi “arama ekiplerini” kurarak sahada iz sürüyor.

Söz konusu kolektifler, kimi zaman toplu mezarların bulunmasında belirleyici rol oynasa da ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 Dünya Kupası kayıp yakınları Meksika uyuşturucu kartelleri insan hakları zorla kaybedilenler
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