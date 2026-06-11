Meksikalı kayıp yakınlarından Dünya Kupası öncesi protesto

Meksika’nın başkenti Mexico City’de, kayıp yakınları ve arama kolektiflerinin üyeleri (colectivos de búsqueda), FIFA Dünya Kupası 2026 öncesinde protesto yürüyüşü düzenledi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yaptığı ve tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası olarak kayıtlara geçen turnuva, bugün oynanacak Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşmasıyla futbolseverlerle buluşuyor.

Mexico City’de bir araya gelen kalabalık, çoğu kartellerle bağlantılı şiddet ve cezasızlık nedeniyle kaybedilen yakınlarının fotoğraflarını taşıdı; mum, meşale ve pankartlarla açılış maçının oynanacağı Banorte Stadyumu’na doğru yürüdü.

Kayıp yakınlarının amacı, turnuva öncesinde artan uluslararası görünürlük vasıtasıyla kayıp vakalarının aydınlatılmasını ve devletin daha etkin adım atmasını talep etmekti.