Dünya Kupası Finali “iptal edilebilecek düzeyde” sıcaklık riskiyle karşı karşıya

Bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution tarafından, 11 Haziran’da başlayacak ve ilk kez üç ülkede düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde, iklim modelleri kullanılarak küresel ısıtmanın oyuncular ve taraftarlar üzerindeki olası etkileri analiz edildi.

Analiz, insan faaliyetlerine bağlı iklim krizinin sıcak hava dalgalarını belirgin biçimde artırdığını ve bunun açık hava stadyumları ile taraftar etkinliklerinde güvenli katılımı zorlaştırabileceğini ortaya koydu.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynanacak 104 maçın her birinin, küresel oyuncular birliği FIFPRO’nun belirlediği temel güvenlik eşiklerini aşan koşullarda oynanma olasılığı incelendi. Buna göre oyuncular ve taraftarlar, 1994’te yine Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuvaya kıyasla çok daha yüksek sıcaklık ve nem riskine maruz kalabilir.

26 derece eşiği

Analize göre turnuva boyunca maçların yaklaşık yüzde 25’inin, 26 derece ıslak termometre küresel sıcaklık (WBGT) eşiğinin üzerinde oynanması muhtemel. WBGT, vücudun ısıyı ne kadar etkili şekilde atabildiğini dikkate alan bir sıcaklık endeksidir. 26 derece eşiği, FIFPRO’nun ek soğutma ve koruyucu önlemler önerdiği kritik sınır olarak kabul ediliyor.

Yaklaşık beş maçın ise WBGT’nin 28 dereceyi aştığı koşullarda (kuru termometrede yaklaşık 38 dereceye denk) oynanabileceği belirtiliyor. Bu seviye, FIFPRO tarafından “oyun için güvenli olmayan” aralıkta değerlendiriliyor ve maçların ertelenmesi tavsiye ediliyor.

Soğutma sistemleri, maçların oynanacağı 16 stadyumun üçünde riski kısmen azaltabiliyor. Ancak WBGT’nin 26 dereceyi aşma olasılığı en az 10’da 1 olan maçların üçte birinden fazlası Miami, Kansas City, New York ve Philadelphia gibi klimasız stadyumlarda oynanacak. Bu şehirlerde özellikle Miami ve Kansas City yüksek riskli bölgeler olarak öne çıkıyor.

Turnuvanın en kritik karşılaşmalarından biri olan New York/New Jersey’deki final için de 26 derece eşiğinin aşılma olasılığı 8’de 1 olarak hesaplanırken, 28 derece seviyesine ulaşma riski de bulunuyor.