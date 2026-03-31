HABER
YT: Yayın Tarihi: 31.03.2026 23:58 31 Mart 2026 23:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 00:52 1 Nisan 2026 00:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Türkiye Erkek Milli Futbol Takımı Dünya Kupasına gidiyor

Piriştine'de misafir sahada Kosova Milli Futbol Takımı'yla oynadığı maçı 1-0 kazanan Türkiye Milli Futbol Takımı, 2002'den beri elemeleri geçemediği Dünya Kupası'na katılma hakkını kazanarak 11-19 Temmuz arasında 2026 Dünya Kupası için yarışacak 48 takım arasına girdi.

BİA Haber Merkezi

Priştine'deki maçtan sonra Dünya Kupası'na gisişlerini kutlayan milli futbolcular/ Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Türkiye Milli Futbol Takımı, 31 Mart gecesi Priştine’de oynanan Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci yarıdaki golüyle 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı.

Vincenzo Montella yönetimindeki milli futbol takımı, bu sonuçla 24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Türkiye ilk eleme aşamasında D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti.

Elemeler üç ülkede oynanacak

2026 Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. FIFA’nın resmi programına göre turnuva 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak; bu, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üç ülkenin birlikte ev sahipliği yaptığı organizasyon olacak.

Aşamalar

2026 Dünya Kupası’nda 48 takım 12 grupta elemelere başlayacak. Her gruptaki ilk iki takım doğrudan sonraki tura geçecek; buna ek olarak 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de üst tura yükselecek. Böylece 32 takımın ikişerli eşleşecekleri sonraki turlarda son 16 takım çeyrek final için mücadele edecek, son 8 takım çeyrek final, son dört takım yarı final ve son iki takım da final için. karşı karşıa gelecek.

2026 turnuvası önceki kupalardan farklı olarak bir fazla eleme turu içeriyor. Toplam 48 takımın katıldığı 104 maçlık seriyle bu yılki dünya kupası hem takım, hem maç sayısı bakımından FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası olacak.

Türkiye'nin 2002 serüveni

Türkiye, bundan önce Dünya Kupası finallerine en son 2002'de katılmış,  Şenol Güneş yönetimindeki millî futbol takımı, tarihindeki en büyük başarıya ulaşarak Güney Kore'yi yendiği maçın ardından üçüncülük madalyasını almıştı. 

Türkiye son galibiyetle birlikte üç sıra yükselerek 221 takımlı FIFA dünya sıralamasında 1599,04 puanla 22'nciliğe yerleşti.

(AEK)

