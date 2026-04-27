HRW, FIFA'yı Dünya Kupası'nda "göçmen avı"na ara verilmesi için baskı yapmaya çağırdı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), pazartesi günü yayınlanan raporunda, FIFA'nın bu yılki Dünya Kupasında ABD hükümetine "ICE Ateşkesi" sağlamak üzere baskı yapması gerektiğini söyledi.



HRW bu kapsamda federal yetkililerden maçlarda ve karşılaşma mekânlarında “göçmen avı”ndan kaçınma konusunda kamuoyuna açık güvence vermelerini istedi.

48 takımın katılacağı ilk kupa olan 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında ABD, Kanada ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

HRW: "FIFA harekete geçsin"

Başkan Donald Trump yönetiminin izlediği acımasız göçmen siyaseti ve sınır dışı hamlesinin simgesi olan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) insan hakları grupları tarafından kınanıyor.

İnsanları ailelerinde ve gündelik hayatlarından koparan ICE operasyonları, çoğu zaman korku, keyfîlik, ırksal fişlenme, kötü muamele ve hukuki güvencelerden yoksun sınır dışı tehdidi anlamına geldiği için ABD'de ve dünyada insan hakları kuruluşlarınca temel haklara aykırı ve insanlık dışı uygulamalar olarak görülüyor. Trump ise, eylemlerin iç güvenliği artırmak ve yasadışı göçü engellemek için gerekli olduğunu savunuyor.

HRW "ICE ateşkesi" istiyor

HRW, "FIFA'nın sporcular, taraftarlar ve çalışanlar için insan hakları ihlalleri risklerini ele almak üzere acilen harekete geçmesi gerek[tiğini]” söyledi. "[FIFA’nın] yapması gereken somut şeylerden biri, Trump yönetimini 'ICE Ateşkesi' kurmaya ikna etmek için çalışmaktır[...]" dedi.

HRW, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve diğer FIFA yöneticilerinin, "Trump yönetiminden oyunlar açısından doğru olanı yapmasını istemek için nüfuzlarını kullanmal[arını]” istedi.

Kuruluş FIFA’dan ABD’ye şu talepleri dayatmasını istedi:

"Ayrımcı seyahat yasaklarını geri çekin, Dünya Kupası mekanlarında ve çevresinde kötü niyetli göçmenlik uygulama operasyonlarından kaçının, çocuk haklarını koruyun ve toplanma ve ifade özgürlüğünü desteklemeye söz verin."

Olimpik ateşkes

HRW’nin gündeme getirdiği olimpik ateşkes fikri, geçmişi Antik Yunan'a kadar giden "Olimpiyat Ateşkesi" geleneğinden türüyor. Bu gelenekte aralarında savaş olan kent devletleri, sporcuların ve izleyicilerin oyunlara güvenli seyahat edebilmesi için çatışmaları durdururlardı.

İnsan hakları kuruluşlarının uyarıları

İnsan Hakları kuruluşlarının geçtiğimiz perşembe günü yayımladıkları uyarı, Dünya Kupası’nı izlemek üzere ABD'ye yolculuk yapacak ziyaretçilerin keyfi gözaltı veya sınır dışı edilme türünden insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda kaygıları artırdı.

Uyarıya göre, taraftarlar, oyuncular, gazeteciler ve diğer ziyaretçiler, göçmenlik gözaltı tesislerine düşmeleri durumunda ırkçı profilleme, elektronik cihazların aranması veya acımasız ya da insanlık dışı muamele riskiyle karşı karşıya kalabilirler.

Perşembe günkü uyarıların öncesinde de , Uluslararası Af Örgütü martta, turnuvanın FIFA'nın vaat ettiği "güvenli, özgür ve kapsayıcı" etkinlikten çok uzaklaştığı yönünde bir açıklama yapmıştı.

Infantino'ya eleştiri

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Infantino'ya FIFA'nın Trump'a verdiği barış ödülü için başka hangi adayların olduğu, jüri üyelerinin görev tanımı ve seçim süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi talep eden bir mektup yazdığını da belirtti.

Aralıkta karşılaşmalar için çekilişlerin yapıldığı buluşmada “dünya futbolunun küresel yönetim organının dünyanın dört bir yanındaki sorunlu bölgelerde diyaloğu teşvik etme ve gerilimi azaltma çabaları” olarak nitelediği çabaları kapsamında FIFA Trump’a bir “barış ödülü” vermişti.

HRW, raporunda "Infantino uydurduğu bu ödülle, zaten sporla aklama etkinliğiyle dolup taşan bir dünyada 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da [...] başka bir sporla aklama etkinliğine dönüştürme riskini alıyor." dedi.

