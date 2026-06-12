2026 FIFA Dünya Kupası Meksika-Güney Afrika karşılaşması öncesindeki törenle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesinde düzenlenen törenle başladı.

Başkent Ciudad de México'daki ana oyun alanı Estadio Azteca'daki karşılaşmadan 2 saat önce gerçekleştirilen görsel performanslarda Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiler. Meksikalı rock grubu Maná'nın yanı sıra, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünyaca tanınan topluluklar ve vokalistler sahneye çıktı.

Meksika tarihe geçti

2026 FIFA Dünya Kupası'nı ABD ve Kanada'yla birlikte düzenleyen Meksika, üçüncü kez ağırladığı organizasyona futbol tarihinin en çok ev sahipliği yapan ülkesi oldu.

Meksika, 1970 ve 1986'daki dünya kupalarına tek başına ev sahipliği yapmıştı. 2026 kupasının organizasyonu, üç Kuzey Amerika ülkesi tarafından ortaklaşa düzenlendi. Geleneksel olarak 36 takımla başlayan FIFA Dünya Kupası 2026 turnuvasında ilk kez 48 ülke milli takımlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Meksika-Güney Afrika karşılaşmasının oynandığı Estadio Azteca da üç dünya kupasının açılışının yapıldığı ve ilk maçın oynandığı stadyum olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası marşı ilk kez seslendirildi

2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı DNA da ilk kez açılış töreninde ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE'nin ortak performansıyla seslendirdi.

Marşın Meksikalı sinema oyuncusu Salma Hayek tarafından yapılan resmi "Hoş geldiniz" konuşmasının ardından seslendirilmesi sırasında kupaya katılan tüm takımların bayrakları orta yuvarlağın çevresine dizildi.

Meksikalılar 80 bin kişilik stadyumda boş yer bırakmadı

Meksikalılar açılış törenine canlı ilgi gösterdi, 80 bin 824 kişi alan Estadio Azteca tamamen doldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın organizayon ortakları Kanada ve Meksika'ya yönelik olarak yürüttüğü saldırgan dış ticaret politikası, uyguladığı ekonomik mantıktan yoksun astronomik gümrük tarifeleri, Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti ilan etmesi, Meksika'yı göç yoluyla ABD'yi işgale yeltenmekle ve uyuşturucu bataklığı olmakla suçlaması ve bu arada Meksika Körfezi'ni, Amerika Körfezi ilan etmesi üç ülkede de oyunların siyasal çatışmanın merkezine yerleşmesine yol açtı.

Fubolseverler, ABD ve Trump karşıtı protestolar dolayısıyla yolların kapanabileceği korkusundan günün erken saatlerinde yollara düştü. Birçok taraftar evlerinden stadyuma yürüyerek ulaşmayı tercih etti.

Maradona ve Pele'ye saygı

Dünya futbolunun, artık hayatta olmayan efsane Latin Amerikalı yıldızları Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona da açılışta anıldı, görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtıldı.

Karşılaşma yeni maç önü seremonisiyle başladı

2026 Dünya Kupası açılışı vesilesiyle FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi de futbolseverlerin önüne çıktı: Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında yedeklerle birlikte maç kadrosunda yer alan tüm oyuncular orta yuvarlak çemberi üzerine dizildi; iki ülkenin bayrakları açıldı ve milli marşları icra edildi.

Ev sahibi ilk maçı kazandı

Seremoniler, nutuklar, marşlar ve şarkıların ardından sahaya tüm bu şenliklerin adına gerçekleştirildiği futbolun hakikatleri egemen oldu. Fikstürlerin oluşumunda ev sahibinin kayrılması geleneği 2026'da da sürdü. Meksika maçı konuğuna ikram etmedi. 22 oyuncuyla başlayan oyun aşırı sertlik nedeniyle 19 oyuncuyla sona erdi. Kırmızı kartlarla Güney Afrika'nın 2, Meksika'nın 1 oyuncusu sahadan çıkarıldı. Birinci günün birinci maçının sonunda ev sahibi 3 puanı hanesine koyarak, bir günlüğüne de olsa 2026 FİFA Dünya Kupası'nda birinci sıraya yükseldi.

Elemeler üç ülkede oynanacak

2026 Dünya Kupası, FIFA’nın resmi programına göre 11 Haziran–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak.

48 takım 12 grupta elemelere başlayacak. Her gruptaki ilk iki takım doğrudan sonraki tura geçecek; buna ek olarak 12 grubun en iyi 8 üçüncüsü de üst tura yükselecek. Böylece 32 takım ikişerli eşleşecek; sonraki turlarda son 16 takım çeyrek final için mücadele edecek, son 8 takım çeyrek finalde, son 4 takım yarı finalde ve son iki takım da finalde karşı karşıya gelecek.

2026 turnuvası, önceki kupalardan farklı olarak 1 fazla eleme turu içeriyor. Toplam 48 takımın katıldığı 104 maçlık seriyle bu yılki dünya kupası hem takım, hem maç sayısı bakımından FIFA tarihinin en büyük Dünya Kupası olacak.

Türkiye'nin ikinci Dünya Kupası macerası

Türkiye Erkek Milli Futbol Takımı, 31 Mart gecesi Priştine’de oynanan Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı Kerem Aktürkoğlu’nun ikinci yarıdaki golüyle 1-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazandı.

Vincenzo Montella yönetimindeki Erkek Milli Futbol Takımı, bu sonuçla 24 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkıyor. Türkiye ilk eleme aşamasında D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile eşleşti. Türkiye milli futbol takımı turnuvadaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. Türkiye eleme aşamasındaki bütün maçlarını ABD'de oynayacak.

Türkiye'nin 2002 serüveni

Türkiye, bundan önce Dünya Kupası finallerine en son 2002'de katılmış, Şenol Güneş yönetimindeki millî futbol takımı, tarihindeki en büyük başarıya ulaşarak Güney Kore'yi yendiği maçın ardından üçüncülük madalyasını almıştı.



Türkiye, Kosova galibiyetiyle birlikte 3 sıra yükselerek 221 takımlı FIFA dünya sıralamasında 1599,04 puanla 22'nciliğe yerleşmişti. Sonraki aylarda bir sıra geriledi ve halen 1605,73 puanla 23'üncü sırada.

(AEK)