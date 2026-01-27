Trump'ın "aklını başına toplaması" için 2026 Dünya Kupasını boykot eğilimi güçleniyor

2026 FIFA Dünya Kupasını boykot fikri ağır ağır da olsa ivmelenmeye başlıyor. Özellikle Başkanının dış politikasına dur demek açısından ABD'nin Kanada ve Meksika'yla birlikte ortak ev sahipliği yapacağı 11 Haziran-19 Temmuz arasında gerçekleşecek olan 23. Dünya Erkekler Kupası'nı boykot etmenin uygun bir tutum olabileceği düşüncesi taraftar kazanıyor.

Eski Başkan Sepp Blatter: "ABD'den uzak durun!"

Eski FIFA başkanı Sepp Blatter, Donald Trump ve yönetiminin hem ülkede hem ülke dışındaki tutum ve davranışları nedeniyle, 2026 Dünya Kupasına ABD'nin ev sahipliği yapmaması gerektiği önerisine destek verdi.

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Blatter, Pazartesi günü X'teki paylaşımında İsviçreli hukukçu Mark Pieth'in, futbol taraftarlarını ABD'den uzak durmaya çağıran yorumlarını destekledi.

"' Taraftarlara verilecek tek tavsiye var: ABD'den uzak durun!' Mark Pieth'in bu dünya kupasını sorgulamakta haklı olduğu kanısındayım."

Fransa’nın yerleşik ve itibarlı gazetelerinden Le Monde'da bugün yayımlanan Alexandre Lemarié imzalı haber analiz, Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland'ı ele geçirme niyeti ve buna karşı çıkanlara yönelik cezalandırıcı gümrük vergileri dayatma tehdidinin Avrupa'da boykot olasılığını güçlendirdiğini değerlendiriyor. Lemarie'ye göre, turnuva üç ülke tarafından düzenlense de programda yer alan 104 maçın 78'inin ABD'de oynanacak olması boykot fikrini daha da cazip kılıyor.

İlk çağrılar büyük futbol ülkelerinden bir olan Almanya'dan gelmişti. İktidar koalisyonunun büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Jürgen Hardt, 10 Ocak'ta Almanya'nın dört kez kazandığı (1954, 1974, 1990 ve 2014'te) turnuvaya katılmaması olasılığını dillendirdi. Ancak bunun Trump'ın "aklı başına getirmek" için "son çare" olarak düşünülmesi gerektiğini de ekledi.

Dört gün sonra, bir başka CDU milletvekili Roderich Kiesewetter de uyarının kapsamını genişletti: "ABD başkanı Grönland'a yönelik tehditlerini gerçekleştirir ve bir ticaret savaşı başlatırsa (...), Avrupa ülkelerinin Dünya Kupası'na katılacağını hayal etmekte zorlanıyorum," dedi. Trump Grönland konusunda geri adım atmış görünse de, güven tazelenmiş değil.

Almanya'da, 2026 Dünya kupasına katılınmasa daha iyi olacağı fikri kamuoyunda da giderek daha çok destek buluyor. INSA enstitüsünün Bild gazetesi için 15 ve 16 Ocakk'ta 1.000 kişiyle yaptığı ankete göre, Almanların yarıya yakını (yüzde 47), Trump'ın Arktik topraklarını ilhakı halinde boykotu destekleyeceğini söyledi. Hollanda'da da Grönland'a "agresif ABD askeri müdahalesi"ni protesto için Milli Takım'ı ABD'ye gitmemeye çağıran dilekçeye verilen imza sayısı 140 bini aştı.

İngiltere ve Fransa da...

19 Ocak Pazartesi günü Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Muhafazakar Parti milletvekili Simon Hoare, İngiltere ve İskoçya'nın yanı sıra Mart'taki play-off'larda başarılı olmaları halinde Galler'in de turnuvadan çekilmesini, önerdi. Önerisi, Liberal ve İşçi Partili milletvekillerinden destek aldı.

Bu arada Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa milletvekili Eric Coquerel, FIFA'nın ABD'yi organizatörülükten çıkarmasını istedi. Yalnızca Grönland'a yönelik tehditleri değil ICE'nin "göçmen avı" uygulamaları ve turnuvada oynayacak birçok milli takımın taraftarlarına dayatılan vize yasaklarını da kınadı.

Birçok Afrika milli takımına teknik direktörülük yapmış olan Claude Le Roy da Washington'ın kıtaya yönelik insani yardım programlarına getirdiği kesintileri de "potansiyel olarak binlerce ölüme neden olabileceği" gerekçesiyle hedefe aldı: "Donald Trump bir futbol Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmayı hak ediyor mu? Bence hayır" dedi.

Boykot fikri henüz yukarılarda karşılık bulmadı

Fikir ortalıkta dolaşmakla birlikte siyaset ya da futbolun dünyasının doruklarında henüz gerçek anlamda yankı bulmadı. Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Enstitüsü (IRIS) araştırma direktörü Lukas Aubin, bir ülke milli takımın Dünya Kupası'na katılmama ihtimalinin "bu aşamada son derece düşük" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Aslında, bu konuda hiçbir ülkede resmen alınmışbir karar yok. Yalnızca Almanya'da hükümet, 20 Ocak'ta, turnuvaya katılıp katılmama konusunda kararı tamamen "özerk" olarak vermek üzere Futbol Federasyonuna bırakacağını açıkladı. Fransa'daysa Spor Bakan Yardımcısı Marina Ferrari, Federasyonun "bu büyük yarışmadan çekilme arzusu olmadığını" belirtti. FIFA da yorum yapmaktan kaçındı.

Yorumcu ve araştırmacılar "Her büyük spor etkinliği eleştiri ve boykot girişimleriyle birlikte gelir. Her seferinde tekrarlayan bir takıntı gibi geri döner, çünkü her zaman platformları kullanarak hoşnutsuzluklarını dile getiren sesler vardır." görüşünde genelliklee birleşiyor.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası, bu açıdan ibretlik bir örnekti: Göçmen işçilerin sömürülmesinden insan hakları sorunlarına -özellikle LGBTQ+ bireylere yapılan muameleye- ve çevre kaygılarına kadar her yakınma gerçekti ve karşılığı vardı. Ama turnuvaya katılan 32 federasyondan hiçbiri milli takımlarını Doha'ya göndermemeyi ciddi olarak gündeme almadı. Taraftarlar da turnuvaya akın etmekten geri durmadı. Rusya'daki önceki turnuva için de aynı şeyler geçerliydi.

Fransa, Besançon'daki Marie-et-Louis-Pasteur Üniversitesi çağdaş tarih profesörü Paul Dietschy'ye göre, mevcut boykot çağrılarının başarılı olma şansı "neredeyse yok", çünkü federasyonların "FIFA'ya cephe alma gibi bir niyeti yok" ve hemen her zaman "sportif ve mali çıkarlar" onlar için her şeyin önünde.

Spor jeopolitiği uzmanı Kévin Veyssière, boykotun "ancak siyasi otoritelerden ve Avrupa ülkelerinin koordineli bir eylemi" olarak gerçekleşebileceği görüşünde. "Boykotu daha geniş bir ekonomik ve diplomatik yaptırım seti içinde bir araç olarak kullanacaklardır."

Ancak (IRIS) araştırma direktörü Lukas Aubin'e göre, kimi devlet başkanları, örneğin açılış törenine katılmayı reddederek bir tür "kısmi boykot"a girişebilirler ki, bu da kupa aracılığıyla mesaj göndermenin bir başka yolu olabilir.

Dietschy, "Zamanlamanın önemli olduğunu" unutmamak gerektiğini vurguladı. "Büyük bir spor etkinliği öncesinde her zaman tartışmalar olur, ancak başladıktan sonra insanların tek önemsediği şey yarışmanın kendisidir."

2018'de Rusya'da, 2022'de Katar'da ve hatta 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında olan buydu. Bu yaz tarihin tekerrür etme olasılığı yüksek. Gene de, Trump'ın öngörülemezliği göz önüne alındığında, hiçbir şey kesin sayılmaz.

