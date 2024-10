Malbatên Şenyaşar û Yildiz li hev hatin

Li navçeya Pirsûsê ya Rihayê, pasevan û xizmên parlamenterê Partiya Dad û Geşepêdanê (AKP) Îbharîm Halîl Yildizî di 14ê Hezîrana 2018ê de êrîşî malbata Şenyaşarî kiribûn. Di encamê de hevjîn û du kurên Emîne Şenyaşarê hatibûn kuştin. Her weha di navbera herdu malbatan de bi giştî 4 kes hatibûn kuştin.

Di 18ê Cotmehê de Fadil Şenyaşar ku di êrişê de bav û du birayê wî miribûn û birayê Îbrahîm Halîl Yildiz, Celal Yildiz, Enver Yildiz û Mekail Şîmşek serbest bûn. Piştî vê herdu malbat di “xwarina aştiyê” de hatin ba hev.

Hevdîtinê aştiyê li Baxçeyê Millet ê li navçeya navendî Eyyubiyeyê hate kirin. Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk, Serokwekîlê Meclisê Sirri Sureyya Onder, parlamentera Mêrdînê Saliha Aydenîz, parlamenterên Rihayê Ferît Şenyaşar û Mîthat Sancar, Cîgirê Serokkomar Cevdet Yilmaz, Serokwekîlê Meclisê Bekir Bozdag, Waliyê Rihayê Hasan Şildak, Şaredarê Bajarê Mezin ê Rihayê Kasim Gulpinar û gelek kes tev li bûn.

Emîne Şenyaşar ji ber pirsgirêkên tenduristiyê beşdar nebû. Fadil Şenyaşar, Celal Yildiz, Mîkaîl Şîmşek û Enver Yildiz ên demek berê tehliye bûn ji ber zîndanîkirina li malê nekarîn tev li bibin.

Nûnerên rêxistinên civaka sivîl ku ji 50 kesên malbatan diyar kirin pêk dihat û şandeyên ji hevşaredar û parêzeran pêk dihatin jî amade bûn. Bername, bi xwendina Qur’anê dest pê kir.

Cevdet Yilmaz di bernameyê de ji ber aştiyê spasiya her du malbatan kir û got: “Hêvîdarim ku ev aştî mayinde be. Hêvîdarim ku ev aştî ji bo pirsgirêkên din jî bibe mînak. Ev silh ne tenê silha di navbera du malbatan de ye, ji bo yekitiya civakê jî biwate ye.”

Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk jî bal kişand ser girîngiya aştiyê û wiha got:

“Malbatên me îradeya aştiyê raber kirin. Em spasiya her du malbatan dikin. Çêkirina silhê zehmet e. Ya girîng ew e ku mirov vê bidomîne. Berpirsyartî dikeve ser milê kesên silh kirine. Divê malbatên me li gorî vê ferasetê tevbigerin. Wê demê dê mayinde be.”

Bekir Bozdag jî spasiya her du aliyan kir. Piştî bernameyê dua hate xwendin û bi xwarina silhê bi dawî bû.

(HA/AY)