Urfa’da Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasında barış yemeği

Urfa Suruç’ta 2018 seçimlerine giderken dönemin AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın korumaları ve yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında çıkan ve dört kişinin ölümüyle başlayan husumet sona erdi.

Saldırıda babası ve iki kardeşini kaybeden Fadıl Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız, Enver Yıldız ve Mekail Şimşek’in 18 Ekim’de tahliye olmasının ardından iki aile ‘barış yemeğinde’ bir araya geldi.

Eyyübiye’deki Millet Bahçesi'nde yapılan barış yemeğine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Urfa Valisi Hasan Şıldak, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Mithat Sancar katıldı.

Emine Şenyaşar sağlık sorunları gerekçesiyle görüşmeye katılmazken, milletvekilleri olan Ferit Şenyaşar yemekteydi. Tahliye edilen isimler ise ev hapsinde oldukları gerekçesiyle yemeğe katılmadı.

Ailelerin belirlediği 50'şer kişiden oluşan demokratik kitle örgütü temsilcileri, belediye eşbaşkanları ve avukatlardan oluşan heyetler de görüşmede hazır bulundu. Program Kur’an okunmasıyla başladı. Töreninde, saldırıda yaşamlarını yitirenler için dua okundu.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, barıştan dolayı taraflara teşekkür etti.

"İnanıyorum bu barış kalıcı bir barış olarak kalacaktır. Barışın diğer sorunlara örnek olmasını temenni olmasını umut ediyorum. Bu barış sadece iki ailenin barışı değil, toplumun birliği için anlamlıdır" dedi.

Yılmaz ayrıca “Bu tablonun ortaya çıkması için çok sayıda sağduyulu insan uzun zamandır çaba sarf ettiler. Ancak bu çabaları sergileyen dört ismi özellikle burada, sizlerin huzurunda zikretmek istiyorum” diyerek Bekir Bozdağ, Sırrı Süreyya Önder, Abdulhamit Gül ve Ahmet Türk’e teşekkür etti.

Ahmet Türk de konuşmasında barışın önemine değinerek, "Ailelerimiz barış iradelerini ortaya koydular. Her iki aileye de teşekkür ediyoruz. Barış yapmak zordur. Önemli olan bunu sürdürmektir. Sorumluk barışı yapanlara düşüyor. Ailelerimiz bu bilinç ile hareket etmeli. Umarım ömür boyu sürer" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ferit Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız el sıkıştı.

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(HA)