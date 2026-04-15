Li Zanîngeha Egeyê ulkucuyan êrişî xwendekaran kirin

Komek xwendekarên Zanîngeha Egeyê, dema ku li ser navê Sendîkaya Xwendekaran belavok belav dikirin, rastî êrîşê hatin.
Li derketina metroyê ya Zanîngeha Egeyê, komeke qelebalix a nijadperestan ku piranî ne xwendekar bûn û di destên wan de pala hebûn, êrîşî xwendekaran kirin. Di vê êrîşê de 3 xwendekar birîndar bûn. Xwendekarên birîndar rakirin Nexweşxaneya Fakulteya Bijîşkî ya Zanîngeha Egeyê û hatin dermankirin.
Ji ber ku bi kurdî axiviye îşkence li girtiyek kirin
Li gorî nûçeya Ajansa Welat Ewlehiya Taybet a Zanîngehê, piştî êrîşê koma nijadperest, tevî ku pala di destên wan de bûn jî dîsa girtine hundirê kampusê. Piştî bûyerê, komek xwendekarên ku ji bo dîtina hevalên xwe çûbûn ber nexweşxaneyê, li wir jî rastî êrîşa koma nijadperest hatin.
Di vê êrîşa duyem de 19 xwendekarên din birîndar bûn. Hat ragihandin ku polîsên hatine nexweşxaneyê, gaza îsotê di rûyê xwendekarên ku rastî êrîşê hatine re kirine û ew derp kirine.
TIHV: Di 35 mehan de 21 penaber ji ber êrişên nijadperestî mirine
Polîsên ku hatin kampusê nexweşxane dorpêç kirin û derbarê girtina kesên ji koma êrîşkar de heta niha tu agahî nehatine bi dest xistin. Koma nijadperest ya ku êrîş pêk anî, li ser medyaya dîjîtal gef li xwendekaran dixwin.
(AY)