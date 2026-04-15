DW: Dîroka Weşanê: 15.04.2026 09:51 15 Nîsan 2026 09:51
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 15.04.2026 10:01 15 Nîsan 2026 10:01
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Zanîngeha Egeyê ulkucuyan êrişî xwendekaran kirin

Li ber deriyê Zanîngeha Egeyê, xwendekarên ku belavok belav dikirin rastî êrîşa komeke nijadperestan hatin ku di destên wan nijadperestan de pala hebûn. Di encama de 22 xwendekar birîndar bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Komek xwendekarên Zanîngeha Egeyê, dema ku li ser navê Sendîkaya Xwendekaran belavok belav dikirin, rastî êrîşê hatin.

Li derketina metroyê ya Zanîngeha Egeyê, komeke qelebalix a nijadperestan ku piranî ne xwendekar bûn û di destên wan de pala hebûn, êrîşî xwendekaran kirin. Di vê êrîşê de 3 xwendekar birîndar bûn. Xwendekarên birîndar rakirin Nexweşxaneya Fakulteya Bijîşkî ya Zanîngeha Egeyê û hatin dermankirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Welat Ewlehiya Taybet a Zanîngehê, piştî êrîşê koma nijadperest, tevî ku pala di destên wan de bûn jî dîsa girtine hundirê kampusê. Piştî bûyerê, komek xwendekarên ku ji bo dîtina hevalên xwe çûbûn ber nexweşxaneyê, li wir jî rastî êrîşa koma nijadperest hatin.

Di vê êrîşa duyem de 19 xwendekarên din birîndar bûn. Hat ragihandin ku polîsên hatine nexweşxaneyê, gaza îsotê di rûyê xwendekarên ku rastî êrîşê hatine re kirine û ew derp kirine.

Polîsên ku hatin kampusê nexweşxane dorpêç kirin û derbarê girtina kesên ji koma êrîşkar de heta niha tu agahî nehatine bi dest xistin. Koma nijadperest ya ku êrîş pêk anî, li ser medyaya dîjîtal gef li xwendekaran dixwin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Êrişa nijadperest Zanîngeha Egeyê
