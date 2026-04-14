Ege Üniversitesinde öğrencilere palalı ülkücü saldırısı: 21 öğrenci yaralandı

Ege Üniversitesi’nde (EÜ) Öğrenci Sendikası bildirileri dağıtan gençler metro çıkışında çoğunluğu öğrenci olmayan palalarla silahlanmış kalabalık bir ülkücü grubunun saldırısına uğradı.

Üç öğrenci yaralanarak EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İzmir yerel basınındaki haberlere göre 16:45 sıralarında meydana gelen olayda yaralanan öğrencilerin kendi imkânlarıyla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gittiler. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Egedesonsöz’e konuşan öğrenciler, kendilerine yaklaşık 10 kişilik bir grubun saldırdığını, elleri palalı topluluğun stantlarını dağıttığını ve öncelikle kadın öğrencileri hedef aldığını anlattılar. Öğrenciler, saldırganların “tekbir getirip, bozkurt işareti yaptığı”nı da aktardılar.

İkinci saldırıda 19 kişi yaralandı

Öğrencilerin verdiği bilgiye göre saldırının ardından elleri palalı ülkücüler EÜ’de görevli özel güvenlik görevlileri (ÖGG) tarafından kampüs içine alınarak saldırılarını burada sürdürdüler. Olayın ardından arkadaşlarını görmek için hastane önüne gelen öğrencilere saldıran grup 19 öğrenciyi daha yaraladı.

İzmir Baro Başkanı: "Saldırganlar okul dışından getirildi”

İz Gazete'nin haberine göre, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, saldırganların “okul dışından getirildiğini” savundu ve “10’un üzerinde öğrenci”nin yaralandığını belirtti. Yılmaz, X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı “ülkeyi bir korku iklimine hapsetmek isteyenlerce organize edilen” bir eylem olarak niteledi.

Kampüse giren polis hastaneyi ablukaya aldı. Saldırıya uğrayan öğrencileri de hastane içinde beklemeye devam ediyor.

(AEK)