Li Wanê projeya GESê çêrgehan dike armanc
Welatiyên ku li gundê Pagana ser bi navçeya Serava Wanê dijîn, li dijî Santrala Enerjiya Rojê (GES) ya ku li ser 1400 donim çêrgehan tê avakirin, nerazîbûnê nîşan didin.
Şêniyên gund destnîşan kirin ku çavkaniya wan a sereke ya debarê sewalkarî ye û diyar kirin ku ligel projeya GESê, qadên jiyan û çêrandina ajalên wan dê werin tunekirin.
Li gora nûçeya ku di Ajansa Mezopotamyayê de cih girtiye, yek ji welatiyên ku daxwaza rawestandina xebatan dike, Huseyin Çam e. Çam weha axivî:
Şirket dibêje ku wê destûr ji wezaretê girtiye. Cihê ku pezên me lê biçêrin namîne. Me serî li dozgeriyê da. Muxtarê me serî li Midûriyeta Jîngeh û Bajarvaniyê ya Bajêr û qeymeqamtiyê da. Qeymeqam hat vir û got ku ew ê xebatan heta piştî cejnê rawestîne. Piştî ku qeymeqam çû, dîsa li muxtar geriya û got ku xebat dê berdewam bikin. Ji ber ku mêrgên me yên mayî jî li pişt qada ku projeya GESê lê tê çêkirin dimînin, em nikarin wan bi kar bînin. Ger wusa berdewam bike, em ê gund berdin, ajalên xwe bifroşin û biçin, çareyeka me ya din nîne.
Ali Gulçik ê ku diyar kir çêrgehên wan hatine texribkirin jî weha got:
“Qadên ajalên me lê diçêrin niha tên xerabkirin. Ji destê me tiştek nayê, me hewl da ku em bigihîjin dezgehên pêwîst, muxtarê me serî li gelek cihan da û daxwazname da. Lê belê ti bersiv nehat dayîn. Li vir mexdûriyeteke pir mezin heye. Çêrgehên ku ajal lê diçêrin di bin dagirkeriyê de ne."
Şêniyên gund yên ku nerazîbûnê nîşanî projeyê didin, (Fotograf: Ajansa Mezopotamyayê).
Muxtar: Qada çêrgehên me tomarkirî ye
Li gora nûçeya Rojnameya Herêmî ya Wanê fîrmayên ku tê îdiakirin li herêmê xebatan dimeşînin, şirketa Masfen Enerji û Chen Solar in ku navenda wan li Enqereyê ye.
Muxtarê gund diyar kir ku nêzî du sal berê rayedarên ku ji walîtiyê hatine, agahdarî dane wan ku dê li herêmê GES (Santrala Enerjiya Rojê) were avakirin.
Muxtar anî ziman ku gundiyan li dijî projeyê 500 îmze kom kirin û ev daxuyanî da:
Me diyar kir ku qada çêrgehên me tomarkirî ye. Ji bo parastina vê qada ku di sala 1991an de derbasî kadastroyê bûye, me serî li qeymeqamtiyê, walîtiyê û Enqereyê da. Me daxwazname da rêvebiriya çandiniyê ya bajêr jî; lê belê me tu encam bi dest nexist.”
Proje di rojeva Meclîsê de ye
Li aliyê din, Parlementera Wanê ya Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Parti) Gulcan Kaçmaz Sayyigitê jî du roj berê (20ê Gulanê) derbarê projeyê de pêşniyazpirsek da Meclîsê da ku Wezîrê Çandinî û Daristanê İbrahim Yumaklı bibersivîne.
(TY/AY)