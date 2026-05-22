EKOLOJİ
YT: Yayın Tarihi: 22.05.2026 11:23 22 Mayıs 2026 11:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.05.2026 11:30 22 Mayıs 2026 11:30
Okuma Okuma:  3 dakika

Van’da GES projesi mera alanlarını hedef alıyor

“Şirket, bakanlıktan izin aldığını söylüyor. Koyunlarımızın otlanacağı yer kalmıyor. Böyle devam ederse köyü bırakıp gideceğiz, başka çaremiz yok.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Yeşilalıç Kalesi Açık Hava Tapınağı, (Fotoğraf: Saray Belediyesi).

Van’ın Saray ilçesine bağlı Yeşilalıç (Pagan) Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, 1400 dönümlük mera alanına kurulmaya başlanan Güneş Enerji Santrali’ne (GES) tepki gösteriyor. 

Mahalle sakinleri, temel geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu vurgulayarak, GES projesiyle birlikte hayvanlarının yaşam ve otlama alanlarının yok olacağını belirtiyor.

Çalışmaların durdurulmasını talep eden yurttaşlardan Hüseyin Çam, Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, şöyle konuştu:

Şirket, bakanlıktan izin aldığını söylüyor. Koyunlarımızın otlanacağı herhangi bir yer kalmıyor. Savcılığa başvuru yaptık. Muhtarımız İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, kaymakamlığa başvurdu. Kaymakam buraya gelerek, bayramdan sonraya kadar çalışmaları durduracağını söyledi. Kaymakam gittikten yeniden muhtarı aradı, çalışmaların devam edeceğini söyledi. Geriye kalan meralarımız da GES projesinin yapılacağı yerin arkasında kaldığı için kullanamıyoruz. Böyle devam ederse köyü bırakıp, hayvanlarımızı satıp gideceğiz, başka çaremiz yok.

Meralarının tahrip edildiğini belirten Ali Gülçık ise “Hayvanlarımızın otlak alanları şu an tahrip ediliyor. Elimizden hiç bir şey gelmiyor, gerekli mercilere ulaşmaya çalıştık, muhtarımız birçok yere dilekçe verdi. Lakin bir geri dönüş alamadık. Burada çok büyük bir mağduriyet söz konusu. Hayvanların otlandığı meralar işgal altında,” dedi.

Projeye tepki gösteren mahalle sakinleri, (Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı).

Muhtar: Mera alanımız kayıtlı

Yerel Van Bölge Gazetesi’nin haberine göre ise, bölgede çalışmaları yürüttüğü öne sürülen firmalar Ankara merkezli Masfen Enerji ile Chen Solar şirketleri.

Mahalle muhtarı, yaklaşık iki yıl önce valilikten gelen yetkililerin bölgede GES kurulacağına dair bilgilendirme yaptığını söyledi.

Muhtar, köylülerin projeye karşı 500 imza topladığını ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Mera alanımızın kayıtlı olduğunu belirttik. 1991 yılında kadastroya geçen bu alanın korunması için kaymakamlığa, valiliğe ve Ankara’ya başvurduk. İl tarıma da dilekçe verdik; ancak sonuç alamadık.”

Proje, Meclis gündeminde

Öte yandan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit de iki gün önce (20 Mayıs) projeyle ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sayyiğit’in Yumaklı’ya yönelttiği sorular şöyle:

  1. Van’da tarım arazilerinin ve mera alanlarının amacı dışında kullanılması sorunundan haberdar mısınız?
  2. Van’da hangi ilçe / mahallelerde GES kurulmuştur? GES kurulması planlanan ilçe / mahalle sayısı kaçtır?
  3. Van’da çiftçilerin rızası dışında kurulan GES’ler, Nisan 2026 tarihinde yayınlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile örtüşmekte midir? 
  4. Van’da GES’lerden etkilenen toplam tarım arazisi ve mera alanı ne kadardır? Bundan etkilenecek olan çiftçi sayısı kaçtır?
  5. Van’ın Saray ilçesinde hangi mahallelerde GES projesi sürdürülmektedir? Bununla mera alanlarının çiftçilerin elinden alınmak istendiği doğru mudur?
  6. Van’ın Saray ilçesinde yurttaşların topladıkları dilekçelerle itiraz etmelerine rağmen neden GES projesi durdurulmamaktadır? 
  7. Van’ın Saray ilçesinde yurttaşların şikayet ve taleplerinin gereği yapılacak mıdır? Önerge tarihine kadar hangi adımlar atılmıştır?
  8. Van’da tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla yürütülen çalışmalar var mıdır? Mera alanlarının korunması için hangi tedbirler alınmaktadır?

(TY)

Van GES saray Yeşilalıç Mahallesi soru önergesi güneş enerji santralleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ibrahim yumaklı ekoloji mücadeleleri
