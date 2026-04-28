Li Stenbolê berî 1ê Gulanê li dijî sosyalîstan operasyon hat kirin

Li Stenbolê berî 1ê Gulanê Cejna Karkeran, polîsan bi awayekî hemwext bi ser gelek navnîşanan de girt.
Di çarçoveya lêpirsîna li dijî partiyên sosyalîst, saziyên şoreşger û rêxistinên ciwanan de gelek kes hatin desteser kirin.
Hat diyarkirin ku di nav kesên hatine desteserkirin de; endamên Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP), Platforma Piştevaniya Sosyalîst (SODAP), Partiya Avabûna Ji Nû Ve a Sosyalîst (SYKP), Piştevaniya Xwendekaran, Înisiyatîfa Xwendekaran, Federasyona Meclîsên Sosyalîst (SMF), xwendevanên Partizanê û parêzerên Buroya Hiqûqê ya Gel hene.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê; kesên hatine desteserkirin birine Rêvebiriya Emniyetê a Stenbolê ya li Kolana Vatanê.
Li aliyê din, polîsan bi ser buroyên Rojnameya Ozgur Gelecek û Yeni Demokrasiyê de jî girt.
Daxuyaniya DEM Partiyê
Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) têkildarî desteserkirinan daxuyaniyek da. DEM Partiyê diyar kir ku ji nû ve pêkanîna polîtîkayên zext û tirsandinê, ji kûrkirina rageşiyên civakî pê ve tu encamekê nade û weha got:
“Di serdemeke wiha de ku Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk berdewam dike û divê nirxên demokratîk werin xurtkirin; israra di operasyonên bi vî rengî de nayê qebûlkirin. Zextên li ser azadiya derbirînê û li ser xebatên siyasî, zirarê didin demokrasiyê û avakirina aştiya civakî zihmet dikin.
Rêya çareseriyeke rast; ne polîtîkayên zext û desteserkirinê ne, peydakirina zemîneke diyalogê ya aşkere, zelal û giştgir e. Êrîş û mudaxaleyên li dijî siyaseta demokratîk êdî divê bi dawî bibin.”
46 kes hatibûn desteserkirin
Duh (27ê Nîsanê) jî polîsan mudaxaleyî wan kesan kir ku bi banga Înisiyatîfa 1ê Gulanê ya Taksîmê, dixwestin kesên di 1ê Gulanên 1977, 1989 û 1996an de jiyana xwe ji dest dabûn li Kazanci Yokuşuyê bi bîr bînin. Di encamê de 46 kes hatibûn desteserkirin.
Li gorî nûçeya Sendika.Orgê; 43 kesên ku hatibûn desteserkirin, piştî karûbarên li emniyetê hatin berdan. Lê sê kes, bi hinceta ku ji ber dosyayên din biryara girtina wan heye, şev di bin çavan de man.