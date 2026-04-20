Li rojnameger Oznur Degerê dozek nû vekirin

Derbarê rêvebira Nûçeyan a JINNEWSê Oznûr Degerê de, dozeke nû hate vekirin.
Li gorî nûçeya JINNEWSê ji ber ku di 7ê Sibata 2025an de di dema desteserkirinê de Degerê bertek nîşanî îşkenceya lê hatiye kirin û zexta psîkolojîk a li malbata wê hatiye kirin daye, bi îdiaya ku “ji bo peywir neyê bicihanîn li ber xwe daye” û “heqaret kiriye” doz lê hate vekirin.
Îdianame ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Qoserê ve hate amadekirin û ji aliyê 6emîn Dadgeha Cezayên Esliyeyê ya Qoserê ve hate qebûlkirin.
Her weha di heman demê de derbarê xwişk û dayika Oznûr Degerê de jî bi îdiaya ku “ji bo peywir neyê bicihanîn li ber xwe daye”doz hate vekirin.
Danişîna destpêkê a dozê dê di 14ê Tîrmehê de pêk were.
(AY)