NÛÇE
Dîroka Weşanê: 24 Cotmeh 2025 13:40
 ~ Nûkirina Dawî: 24 Cotmeh 2025 13:44
1 xulek Xwendin

Derbarê Oznur Degerê de lêpirsîn hat vekirin

Ji ber parvekirina nûçeyek têkildarî mirina biguman a Rojîn Kabaîşê derheqê rojnamevan Oznur Degerê de lêpirsîn hat vekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Derheqê Midura Nûçeyan a JINNEWS’ê Oznur Degerê de, ji ber nûçeya bi ser neva “Îdiaya bêlêkolîn: Erkdarekî ewlehiyê reviyaye derve”  ku li ser hesabê xwe yê X'ê parvekiribû, lêpirsîn hat vekirin.

Oznur Deger bi tohmeta ku “agahiyên şaş di nava gel de belav kiriye” tê sûcdar kirin. Oznur Deger tevî parêzerê xwe li Serdozgeriya Komarî ya Qoserê îfade da.

Oznur Degerê diyar kir ku ew rojnamevan e û di nûçeya wê de ji sernavê zêdetir agahî hene û divê gumanên li ser erkdarê ewlehiyê bên lêkolînkirin.

Oznur Degerê destnîşan kir ku divê guman û delîlên di nûçeyê de bên lêpirsînkirin û diyar kir ku ew dixwazin ku biryara nehêniyê ya li ser dosyaya Rojîn Kabaîşê bê rakirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Oznur Deger lêpirsîn
