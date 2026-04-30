Li Qamişloyê meşa ji bo kurdî: Em doza mafê xwe yê rewa dikin

Mamoste, xwendekar, endamên sazî û dezgehên Rêveberiya Xweser, partiyên siyasî û gelê bajarê Qamişloyê ji bo mafê ziman di destûra nû ya Sûriyeyê de bê mîsogerkirin meşiyan.
Xwendekar û mamoste bi cil û bergên netewî beşdarî meşê bûn. Beriya meş dest pê bike hunermed Mizgîn Tahir bi xwendekaran re strana “Zimanê Kurdî” got. Di meşê de dirûşmên “Bê ziman jiyan nabe” hatin berzkirin.
"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"
"Netewek bi zimanê xwe heye"
Meşa li Qamışloyê Semira Hecelî. Fotograf: ANHA
Di mitîngê de Hevseroka Desteya Perwerde û Fêrkirinê Semîra Hecelî axivî û 15ê Gulanê Roja Zimanê Kurdî li xwendekar, mamoste û gel pîroz kir. Semîra Hecelî bal kişand ser ked û xebata ji bo perwerdeya bi zimanê Kurdî û wiha got:
“Bi berdêlên pir giran şehîdên me bi xwîna xwe tîpên zimanê kurdî xêz kirin. Ji bo vê ev kar û xebat heta niha bi serkeftî derbas bûn. Zarokên me li dibistan û zanîngehên xwe bi Kurdî xwend, îro kar û xebatên xwe bi Kurdî bi rê ve dibin. Ev serkeftineke mezin bû, ji ber ku gelek bi zimanê xwe heye.Em ê her kes ji aliyê xwe de ji bo zimanê me bikeve destûrê, xebatê bimeşîne. Em di hefteyê de 2 saetan napejirînin.”
"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
Endamê Desteya Kedkaran Şêro Şero jî 1ê Gulanê Roja Karkeran a Cîhanê pîroz kir û wiha got:
“Em vê rojê li kedkarê herî mezin Rêber Apo pîroz dikin. Îro gelê me doza mafê xwe yê rewa dike. Doza mafê ziman dike. Em ê jî heta dawiyê wek kedkaran doza mafê xwe yê rewa bikin.”
Mitîng bi dirûşmên “Bê ziman jiyan nabe” bi dawî bû.
(AY)