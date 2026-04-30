DW: Dîroka Weşanê: 30.04.2026 21:24 30 Nîsan 2026 21:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 30.04.2026 21:39 30 Nîsan 2026 21:39
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Qamişloyê meşa ji bo kurdî: Em doza mafê xwe yê rewa dikin

Bi hezaran kes li Qamişloyê ji bo mafê zimanê dayîkê di destûra bingehîn a nû ya Sûriyeyê de bê naskirin, meş li dar xistin û xwestin ziman bibe xalek destûrê.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Fotograf: ANHA

Mamoste, xwendekar, endamên sazî û dezgehên Rêveberiya Xweser, partiyên siyasî û gelê bajarê Qamişloyê ji bo mafê ziman di destûra nû ya Sûriyeyê de bê mîsogerkirin meşiyan.

Xwendekar û mamoste bi cil û bergên netewî beşdarî meşê bûn. Beriya meş dest pê bike hunermed Mizgîn Tahir bi xwendekaran re strana “Zimanê Kurdî” got. Di meşê de dirûşmên “Bê ziman jiyan nabe” hatin berzkirin.

"Li Rojava krîza mirovî her ku diçe kûrtir dibe"
28 Çile 2026

"Netewek bi zimanê xwe heye"

Meşa li Qamışloyê Semira Hecelî. Fotograf: ANHA

Di mitîngê de Hevseroka Desteya Perwerde û Fêrkirinê Semîra Hecelî axivî û 15ê Gulanê Roja Zimanê Kurdî li xwendekar, mamoste û gel pîroz kir. Semîra Hecelî bal kişand ser ked û xebata ji bo perwerdeya bi zimanê Kurdî û wiha got:

“Bi berdêlên pir giran şehîdên me bi xwîna xwe tîpên zimanê kurdî xêz kirin. Ji bo vê ev kar û xebat heta niha bi serkeftî derbas bûn. Zarokên me li dibistan û zanîngehên xwe bi Kurdî xwend, îro kar û xebatên xwe bi Kurdî bi rê ve dibin. Ev serkeftineke mezin bû, ji ber ku gelek bi zimanê xwe heye.Em ê her kes ji aliyê xwe de ji bo zimanê me bikeve destûrê, xebatê bimeşîne. Em di hefteyê de 2 saetan napejirînin.”

"Yek ji şertên me yên entegrasyonê ew e ku zimanê Kurdî di Destûra Bingehîn a Sûriyeyê de cih bigire"
10 Kanûn 2025

Endamê Desteya Kedkaran Şêro Şero jî 1ê Gulanê Roja Karkeran a Cîhanê pîroz kir û wiha got:

“Em vê rojê li kedkarê herî mezin Rêber Apo pîroz dikin. Îro gelê me doza mafê xwe yê rewa dike. Doza mafê ziman dike. Em ê jî heta dawiyê wek kedkaran doza mafê xwe yê rewa bikin.”

Mitîng bi dirûşmên “Bê ziman jiyan nabe” bi dawî bû.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
kurdî qamişlo 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî Rojava
