Li Newroza Amedê dê peyama Ocalan bê xwendin

Newroza Amedê îsal jî di 21ê Adarê de li Qada Newrozê tê pîrozkirin. Peyama Rêberê PKKê Abdullah Ocalan dê 21ê Adarê di Newroza Amedê de bê xwendin.
Xebatên Newrozê li tevahiya bajar berdewam dikin. Çav li rêye ku cardin zêdeyî milyonek kes li Amedê Newrozê pêşwazî bike.
Di 27ê Sibatê de peyama nû ya Ocalan dê were xwendin
25 Sibat 2026
Li gorî nûçeya Ajansa Welat peyama Abdullah Ocalan dê li Newroza Amedê bê xwendin. Tê çaverêkirin ku Abdullah Ocalan di peyama xwe ya Newroza îsal de balê bikişîne ser girîngiya pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk, Newroz û geşedanên dawî yên li Rojhilata Navîn û cîhanê.
YEKEMÎN SALVEGERA BANGA AŞTÎ Û CIVAKA DEMOKRATÎK
Ocalan: Ji bo veguheztina bo entegrasyona demokratîk pêdivî bi qanûnên aştiyê heye
27 Sibat 2026
Peyama Abdullah Ocalan a Newrozê herî dawî di 2013an de li Newroza Amedê ji hêla Şandeya Îmraliyê ya wê demê Sirri Sureyya Onder û Pervîn Buldan ve hatibû xwendin.
(AY)