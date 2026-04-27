TÜRKÇE ENGLISH
DW: Dîroka Weşanê: 27.04.2026 09:32 27 Nîsan 2026 09:32
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 27.04.2026 09:37 27 Nîsan 2026 09:37
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Li Meclîsê derbarê 145 parlamenteran de 1052 fezleke amade kirine

Li gorî bersiva ku ji bo pêşnûmeya pirsa Cupoloyê hatiye dayîn, hejmara herî zêde ya dosyayan bi 628 fezlekeyan yên derbarê parlamenterên DEM Partiyê de ne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Li Meclîsê derbarê 145 parlamenteran de 1052 fezleke amade kirine

Serokatiya Meclîsê bersiva pirsnameya parlamentera Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan (DEM Partî) Ceylan Akça Cupoloyê ya derbarê hejmara fezlekeyan de da.

Cîgirê Serokê Meclisê yê AKPî Bekir Bozdag bersiva pêşnûmeyê da û got ku derbarê 43 parlamenterên DEM Partiyê de 628 dosya li ber destê Komîsyona Destûra Bingehîn û Edaletê ne.

Li gorî bersiva ku ji bo pêşnûmeya pirsa Cupoloyê hatiye dayîn, hejmara herî zêde ya dosyayan bi 628 fezlekeyan yên derbarê  parlamenterên DEM Partiyê de ne.

Hezar û 52 dosye hene

Di bersivê de hate gotin ku derbarê 71 parlamenterên CHPî de 325 dosya, derbarê 5 parlamenterên AKPî de 8 dosye, derbarê 9 parlamenterên MHPî de 11 dosye, derbarê 9 parlamenterên İYİ Partiyê de 30 dosye, derbarê parlamenterekî Partiya Yenî Yolê de dosyeyek heye.

Her wiha hate gotin ku derbarê 3 wekîlên TÎPê de 42 dosye, derbarê parlamenterekî DBPê 2 dosye, derbarê 3 parlamenterên serbixwe de 5 dosye û bi giştî derbarê 145 parlamenterên 8 partiyan de hezar û 52 dosyayên bi daxwaza rakirina parêzbendiyê hene.

Di bersivê de cih da navên kesên parlamenteriya  wan hatiye betalkirin ev in:

Li gorî vê; ji 1ê Kanûna Paşîna 2015an ve parlamenteriya parlamentera Wanê Fîgen Yuksekdag Şenoglû, ya Amedê Nûrsel Aydogan, ya Sêrtê Besîme Konca, yê Şirnexê Ferhat Oncu, yê Mûşê Ahmet Yildirim, yê Rihayê Îbrahîm Ayhan, yê Amedê Osman Baydemîr, ya Colemêrgê Selma Irmak, ya Colemêrgê Leyla Guven, ya Amedê Mûsa Farisogûllari,  yê Hatayê Şerafettîn Can Atalay û parlamenterê  Şirnexê Faysal Sariyildiz, ya Şirnexê Tûgba Hezar Ozturk, ya Agiriyê Leyla Zana û parlamentera Amedê Semra Guzelê hatine betalkirin.   

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
fezleke dem parti parêzbendiya parlamenteran
