HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.04.2026 15:41 26 Nisan 2026 15:41
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.04.2026 15:43 26 Nisan 2026 15:43
Okuma Okuma:  1 dakika

Meclis’te 145 vekil hakkında 1052 fezleke

Cupolo’nun soru önergesine verilen yanıta göre, en yüksek dosya sayısı 628 fezlekeyle DEM Parti milletvekillerine ait.

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo’nun, milletvekillerine yönelik fezlekelerin sayısına ilişkin verdiği soru önergesi Meclis Başkanlığı tarafından yanıtlandı.

AKP Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın verdiği yanıta göre, Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu’nda toplam 145 milletvekili hakkında 1052 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

En fazla fezleke DEM Parti’de

Yanıta göre, en fazla fezleke 43 milletvekili hakkında toplam 628 dosyayla DEM Parti’ye ait. CHP’li 71 milletvekili hakkında 325 dosya bulunurken, İYİ Partili 9 milletvekili hakkında 30, MHP’li 9 milletvekili hakkında 11, AKP’li 5 milletvekili hakkında 8 dosya yer alıyor.

Ayrıca Türkiye İşçi Partisi’nden 3 milletvekili hakkında 42, Demokratik Bölgeler Partisi’nden 1 milletvekili hakkında 2 ve bağımsız 3 milletvekili hakkında 5 fezleke bulunuyor. Yeni Yol Partisi’nden 1 milletvekili hakkında ise 1 dosya olduğu belirtildi.

15 ismin vekilliği düşürüldü

Meclis Başkanlığı’nın yanıtında, 1 Ocak 2015’ten bu yana çeşitli gerekçelerle milletvekilliği düşürülen isimlere de yer verildi.

Buna göre Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, Osman Baydemir, Selma Irmak, Leyla Güven, Musa Farisoğulları, Şerafettin Can Atalay, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Semra Güzel’in milletvekillikleri düşürüldü.

(AB)

