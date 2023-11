Li Kuçukçekmeceya Stenbolê teqînek pêk hat: Kesek mir

Li Kolana Dîvanê ya Taxa Ataturkê ya Kuçukçekmeceya Stenbolê, teqînek rû daye ku sedema wê hîna nayê zanîn.

Teqîn di avahiyeke 5 tebeq de bû.

Piştî teqînê gelek tîmên agirkujiyê, tenduristiyê û polîs çûn cihê bûyerê.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê, Walîtiya Stenbolê daxuyaniyek weşandiye û gotiye ku, “Li gorî zanyariyên destpêkê teqîn ji ber xaza xwezayî bûye û welatiyekî me can daye. 5 welatiyên me birîndar bûne ku birînên du kesan giran in û lêkolîna derbarê bûyerê de dewam dike.” (TY/FD)