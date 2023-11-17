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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 16:38
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 16:44
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Küçükçekmece’de patlama: 1 ölü, 5 yaralı

İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/kucukcekmecede-patlama-1-olu-5-yarali.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi Divan Sokak'taki beş katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, olayla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlama sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayda ikisi ağır olmak üzere toplam 5 vatandaşımız da yaralanmış olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir," dendi. (TY)

patlama küçükçekmece İstanbul Valiliği
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