TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 24.06.2026 09:06 24 Hezîran 2026 09:06
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 24.06.2026 09:15 24 Hezîran 2026 09:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Li Kastamonuyê ÎHAyek ket xwarê

Heta niha diyar nebûye ku bê ka ÎHA ya kîjan welatî ye û ji ku derê hatiye. Her weha derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Li Kastamonuyê ÎHAyek ket xwarê

Li gundê Kuşkayasiyê yê ser bi navçeya Cideya Kastamonuyê, saet li derdora 07.30ê sibehê ÎHAyek (Balafira Bêmirov) ket hewşa mala welatiyê bi navê Mûsa Zîlan.

Parçeyên ÎHAyê li derdorê belav bûn û di encamê de zirar gihîşt baxçeyê bindeqan. 

Li ser agahdarkirinê, tîmên cendirmeyan çûn cihê bûyerê û lêkolîn kirin. 

Heta niha diyar nebûye ku bê ka ÎHA ya kîjan welatî ye û ji ku derê hatiye.  Her weha derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
iha Balafirên bêmirov Kastamonû
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê