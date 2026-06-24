Li Kastamonuyê ÎHAyek ket xwarê
Heta niha diyar nebûye ku bê ka ÎHA ya kîjan welatî ye û ji ku derê hatiye. Her weha derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin.
Li gundê Kuşkayasiyê yê ser bi navçeya Cideya Kastamonuyê, saet li derdora 07.30ê sibehê ÎHAyek (Balafira Bêmirov) ket hewşa mala welatiyê bi navê Mûsa Zîlan.
Parçeyên ÎHAyê li derdorê belav bûn û di encamê de zirar gihîşt baxçeyê bindeqan.
Li ser agahdarkirinê, tîmên cendirmeyan çûn cihê bûyerê û lêkolîn kirin.
Heta niha diyar nebûye ku bê ka ÎHA ya kîjan welatî ye û ji ku derê hatiye. Her weha derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin.
(EMK/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.